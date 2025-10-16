Frigerio presentó el Presupuesto 2026 con un ambicioso plan de obras públicas

Señaló que serán prioridad la educación, salud y seguridad. En cuanto a la infraestructura, dijo que se invertirá casi un billón de pesos en rutas y caminos.

El gobernador Rogelio Frigerio expuso este miércoles el rumbo que tendrán los fondos públicos el año próximo tras presentar el proyecto de Presupuesto 2026. Serán prioridad las inversiones en educación, salud y seguridad. En cuanto a la infraestructura, la calificó como "la más importante de la historia de la provincia" y anunció una inversión de casi un billón en mejoras de rutas y caminos.

El mandatario concurrió al despacho del Poder Legislativo acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas. Luego de presentar el documento, mantuvo un encuentro con los integrantes de la Cámara baja, a quienes detalló el contenido del proyecto.

Al referirse a la presentación, Frigerio destacó que se trató del cumplimiento de "nuestro mandato constitucional y de la obligación que tenemos como gobierno de presentar en tiempo y forma el presupuesto, que es la ley de leyes, la más importante que rige el accionar de la gestión en 2026".

En ese marco, el gobernador subrayó que las prioridades "siguen siendo las mismas que en el presupuesto anterior y tienen que ver con los bienes y servicios más sensibles para la población: la educación, la salud, la seguridad y las obras de infraestructura".

Casi un billón para rutas y caminos

Aseguró que se trata "quizás del presupuesto más ambicioso en inversión en infraestructura de la historia de la provincia, especialmente en lo que tenemos más deteriorado, que es nuestra red vial". En ese sentido, precisó que se destinarán "casi un billón de pesos para recuperar la transitabilidad de nuestras rutas y caminos", financiado "en parte con recursos propios y, en gran medida, por organismos multilaterales de crédito, una vez que pudimos obtener el aval soberano del Gobierno nacional".

"Vamos a hacer obras en cada rincón de la provincia, interviniendo el cien por ciento de las rutas, de los hospitales y de las escuelas, con absoluta independencia del color partidario de quien circunstancialmente esté a cargo de los gobiernos locales", afirmó Frigerio, al señalar que actualmente los trabajos ejecutados ya alcanzan un tercio del total previsto.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo entrerriano destacó que este plan es posible gracias a que la gestión volvió "a sostener el equilibrio de las cuentas públicas en un año muy difícil en términos de ingresos, con una caída superior a la registrada en 2024".

Recordó, además, que ese contexto no impidió "poner en marcha todas las obras -muchas de las cuales encontramos abandonadas-, disminuir la presión impositiva y cumplir, con enorme esfuerzo, con los vencimientos de deuda que nos dejaron las gestiones anteriores".

Finalmente, el mandatario anunció que, en paralelo al Presupuesto 2026, se enviará "un proyecto de ley de Obras Públicas que no solo modifica la forma en que el gobierno puede contratar obra pública -incorporando la posibilidad de que lo haga el sector privado-, sino que también plantea una política de Estado para que estas obras se prioricen de una vez y para siempre".