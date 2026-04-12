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Entre Ríos: domingo soleado pero pronto vuelven las lluvias

Para este domingo se indica buen tiempo en Entre Ríos. Desde este lunes prevén tiempo inestable, con lluvias y tormentas intermitentes hasta el miércoles

12 de abril 2026 · 08:47hs
Entre Ríos: domingo soleado pero pronto vuelven las lluvias

Foto UNO/Gonzalo Núñez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo se presenta con buen tiempo en Entre Ríos. Se indica un día soleado, con cielo parcialmente nublado en gran parte de la provincia y temperaturas máximas de hasta 27 grados.

Inestabilidad

Las inestabilidades volverían el lunes en algunas zonas de Entre Ríos. Mañana aumentará la nubosidad y no se descartan eventuales chaparrones aislados. En tanto, para el martes desmejora el tiempo y anuncian lluvias y tormentas fuertes.

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Para este domingo se indica buen tiempo en Entre Ríos. Desde este lunes prevén tiempo inestable, con lluvias y tormentas intermitentes hasta el miércoles

Se anuncia tiempo inestable fundamentalmente para el martes, con alerta amarillo por tormentas en el norte provincial, y se anticipa que continuaría las precipitaciones durante la jornada el miércoles. Para el jueves en algunas zonas podrían darse chubascos.

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Alerta amarillo para el martes

El SMN india que cinco departamentos de Entre Ríos estarán bajo alerta por tormentas el martes en horas de la mañana y la tarde, en el norte provincial: Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador. “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma localizada”, indica el informe.

Entre Ríos domingo
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