Entre Ríos: domingo soleado con máximas de 27 grados

Habrá en Entre Ríos temperaturas agradables, el cielo se presentará ligeramente nublado y no se prevén lluvias

4 de enero 2026 · 11:09hs
Entre Ríos: domingo soleado con máxima de 27 grados

Entre Ríos: domingo soleado con máxima de 27 grados

Para este domingo 4, el Servicio Meteorológico Nacional indica que en Entre Ríos habrá temperaturas agradables, con una mínima de 13° C y una máxima de 27 °C. El cielo se presentará ligeramente nublado y no se prevén lluvias.

En cuanto a la semana que se inicia, se anticipa un ascenso gradual de las temperaturas. El lunes la máxima llegará a 30° C, con marcada presencia de sol. El martes volverán las temperaturas elevadas, con una máxima cercana a los 33 °C y cielo parcialmente nublado.

tras 19 anos, entre rios reanudo la exportacion de carne ovina hacia medio oriente

Tras 19 años, Entre Ríos reanudó la exportación de carne ovina hacia Medio Oriente

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Para el miércoles, el termómetro marcaría alrededor de 31 °C, aunque hacia las últimas horas del día podrían registrarse algunas condiciones de inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas.

Enero se perfila como un mes típicamente veraniego, con temperaturas por encima de lo normal en gran parte del país. En la zona núcleo (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) se esperan episodios de calor intenso, alternados con tormentas localmente fuertes pero de distribución muy irregular.

Entre Ríos: para este martes pronostican una máxima de 27 grados

Entre Ríos: para este martes pronostican una máxima de 27 grados

