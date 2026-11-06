La reunión por separado entre Trump y Dmitriev generó interrogantes sobre si Washington y Moscú estarían discutiendo un acuerdo de seguridad.

Trump anunció un "gran" acuerdo para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró el jueves que pronto podría alcanzarse "un gran acuerdo" para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, y que el mismo podría involucrar a toda Europa.

Tras reunirse en la Casa Blanca con Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso, Vladimir Putin, el mandatario estadounidense afirmó a periodistas en la Casa Blanca que "Será un gran acuerdo, y abarcará más que solo a Ucrania".

En ese marco, agregó: "podría incluso decir que involucrará a toda Europa. Será un acuerdo grande y magnífico, y todos quedarán encantados".

Asimismo, Trump no explicó en qué consistiría el acuerdo propuesto ni qué países estarían involucrados. Además, reconoció que no se reunió con los representantes ucranianos que visitaban Washington el jueves.

Dmitriev y funcionarios ucranianos asistieron a un evento en la Casa Blanca organizado por la primera dama estadounidense, Melania Trump, para reconocer el papel de esta en la facilitación de un alto el fuego de seis días en la ciudad ucraniana de Oleshky, que permanece bajo control ruso, lo que permitió la evacuación de cientos de civiles.

La reunión por separado entre Trump y Dmitriev generó interrogantes sobre si Washington y Moscú estarían discutiendo un acuerdo de seguridad europea más amplio sin la participación directa de Ucrania, según informó Xinhua.

En ese marco, el jueves, Jared Kushner, yerno y enviado de Trump, se reunió en Bruselas con representantes de Ucrania, la OTAN y Europa para tratar lo que describió como "garantías de seguridad para Ucrania y una arquitectura de seguridad europea más amplia".

Con la mediación de Estados Unidos, representantes rusos y ucranianos conversarán los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.

No cesan los combates: 53 muertos en Zaporiyia

Mientras tanto, los efectos de la guerra quedaban a la vista este viernes ya que se se elevó a 53 el número de víctimas mortales causadas por un ataque aéreo ruso contra el poblado de Komyshuvakha.

Así lo describió Xinhua, en referencia a ese lugar ubicado en la línea del frente de la región de Zaporiyia (sur de Ucrania), cuya fuente es el gobernador interino, Mykhailo Semikin.

A través de una publicación en Telegram, Semikin indicó que se llevaron a cabo operaciones de búsqueda y rescate por quinto día consecutivo en el lugar de los hechos.

Previamente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que una escuela de Komyshuvakha, donde se habían congregado personas para recibir ayuda humanitaria, fue alcanzada por unas diez bombas aéreas.