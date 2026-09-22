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Detuvieron a dos adolescentes en las calles de Paraná: uno de 14 años llevaba un revólver

Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron detenidos en Paraná. Uno llevaba un revólver calibre .22 cargado y el otro transportaba $490.000 en efectivo.

22 de septiembre 2026 · 09:25hs
Detuvieron a dos adolescentes en las calles de Paraná: uno de 14 años llevaba un revólver

Un adolescente de 14 años fue detenido en Paraná la noche de este lunes con un revólver calibre .22 en su poder. La aprehensión ocurrió cuando la policía persiguió a dos motocicletas de 110 cilindradas en la intersección de Avenida Ramírez y Almirante Brown. Al menor se le aplicará el nuevo Régimen Penal Juvenil.

En tanto, el hermano de aquel, de 15 años, que circulaba en otra moto, fue detenido con un bolso lleno de billetes, totalizando la suma de $490 mil.

Según informó la policía, los efectivos lo demoraron tras escapar en una moto marca Siam 110cc sin empadronar. Durante el procedimiento, se indicó que "el menor había ocultado elementos en una vivienda de calle Tacuarí, mientras el personal policial mantenía bajo resguardo la motocicleta y un bolso que contenía la suma de $490.000 en efectivo".

LEER MÁS: Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Se precisó que, en ese momento, se produjo un incidente cuando familiares del joven intentaron entorpecer el accionar policial arrojando elementos contundentes. Finalmente, el menor y una mujer de 51 años fueron trasladados a Comisaría Cuarta.

Adolescente armado

Paralelamente, otro móvil policial continuó la persecución del segundo rodado. El conductor fue interceptado y demorado en la intersección de calles Anacleto Medina y Larramendi. Se trataba de un joven de 14 años, hermano del anterior, quien circulaba en una motocicleta marca Keller 110cc.

Durante el palpado preventivo, los efectivos hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre .22 largo, cargado con 8 cartuchos, sumado a otros 8 cartuchos del mismo calibre que llevaba consigo.

Por disposición de la fiscalía en turno, se ordenó la detención de ambos menores y de la mujer involucrada. Asimismo, se procedió al formal secuestro de las dos motocicletas, el dinero en efectivo y el arma de fuego incautada.

Adolescente Paraná Revólver
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