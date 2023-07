"Entre Ríos brinda seguridad jurídica a quienes quieran invertir"

Junto a la vicegobernadora Laura Stratta y al intendente de Paraná, Adán Bahl, el mandatario recibió al presidente de la Fundación Advanced Leadership, Juan Verde, a instancias de la cual pudo realizarse este evento; y al representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ignacio Estevez, organismo que lo financió.

También estuvieron presentes los ministros de Economía y Producción, Hugo Ballay; de Gobierno, Rosario Romero; y de Planeamiento, Marcelo Richard; la secretaria de Turismo María Laura Saad; el presidente del CGE Martin Müller; el titular del Instituto Portuario Provincial, Leonardo Cabrera; y la secretaria de Energía, Silvina Guerra. Por el lado empresarial, estuvo el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Gabriel Bourdin

Bordet remarcó que "Entre Ríos es una provincia que brinda seguridad jurídica a todos quienes quieran invertir. Es una provincia que tiene un orden fiscal que nos permite generar promociones a quienes quieran radicarse, ya sea en industrias, industrias de conocimiento, en distintos campos de actividades”.

Además, agregó, “van a encontrar un gobierno que alienta la inversión privada, que fomenta el desarrollo del empleo generado por el sector privado y que mantiene permanentemente búsqueda de consenso, de diálogo, de apertura con todos los sectores, tanto de la vida económica e industrial de Entre Ríos, como también de los sectores políticos, para que trabajemos fundamentalmente teniendo como objetivo y como horizonte el desarrollo de esta provincia”.

“El 10 de diciembre, sin duda, habrá otro gobernador en la provincia de Entre Ríos y es importante tener sentadas estas bases, aunque haya elecciones, cuando no hay elecciones y cuando cambia un gobierno”, subrayó.

Visibilizar a Entre Ríos

A su turno, el titular de la Fundación Advanced Leadership, Juan Verde, destacó la visibilidad que se le está dando a la provincia. "Entre Ríos no se veía de cara al extranjero, pero tanto el BID como el gobernador han hecho una labor magnífica de darla a conocer. El problema de Entre Ríos no es que no tenga mucho que ofrecer, es que la gente no la conoce y eso es lo que está cambiando en este momento. Se está empezando a ver como lo que es: es un sitio oportuno, idóneo para las inversiones", resaltó.

"No solamente hay muchos sectores estratégicos de la provincia interesantes para las empresas americanas, del sector agro, de frutas, de alimentos, sino también de tecnología, que tiene un interés potencial enorme, sobre todo para contratar ingenieros, técnicos, empresas que puedan hacer desarrollos tecnológicos para las empresas americanas”, mencionó. Finalmente, comentó que son 39 empresas presentes.

La misión

Durante esta jornada habrá seminarios informativos y presentaciones de representantes de las actividades de cannabis, economía del conocimiento, turismo y puertos y energías renovables. Habrá también, a partir de las 13, sesiones de networking de negocios y Matchmaking.

Las firmas norteamericanas que participan de la misión son Investment Mind Corp., Libro de Pases, New Yorker American Company, ORISON, Quan, Tailored Group y PayGoal, y de México la empresa Nexonfy.