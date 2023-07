Empresas de EE.UU. y otros países visitarán Entre Ríos

“Este segundo Foro de Negocios entre las empresas de nuestra provincia y sus contrapartes norteamericanas y de otros países del mundo viene a consolidar el trabajo que iniciamos para insertar la producción entrerriana en los principales mercados mundiales y aquellos que tienen una gran potencialidad. Es una oportunidad muy valiosa para seguir transformando nuestra provincia”, remarcó Bordet al dar a conocer la noticia.

El mandatario provincial subrayó que “las empresas entrerrianas de las distintas cadenas de valor poseen niveles de tecnología y eficiencia que la hacen muy competitivas en los mercados globales. Desde el sector público lo que buscamos es potenciar sus condiciones a través del relacionamiento con actores internacionales contribuyan a expandir y diversificar su producción, crecer en volumen de exportaciones, agregar tecnología y valor mediante el trabajo entrerriano. Eso es lo que nos va a dar más puestos de trabajo de calidad y más generación de divisas para la economía”.

Además, Bordet puso de relieve que “la concreción de este foro de negocios que tendrá lugar en Paraná con más de 30 empresas de otros países, es producto del trabajo que llevamos a cabo en las sucesivas misiones comerciales e institucionales que desarrollamos a lo largo de la gestión, porque nos propusimos apoyar a las personas que invierten y producen en Entre Ríos para, unidos por nuestra provincia, para darle más a Entre Ríos”.

Finalmente, el mandatario entrerriano valoró la articulación con la Fundación Advanced Leadership y el gobierno de los Estados Unidos para concretar la visita de las empresas a Entre Ríos para reunirse con potenciales clientes y áreas de inversión.

Por su parte, el presidente del Global Institute for the Future of Tourism y vicepresidente de la Advanced Leadership Foundation, Jorge Brown, explicó que “esta segunda misión comercial ratifica el compromiso de la provincia de Entre Ríos para fomentar el comercio exterior y la inversión extranjera, generar oportunidades de intercambio y brindar las oportunidades necesarias para diversificar la matriz productiva”.

Objetivos

Entre los objetivos principales del Entre Ríos Trade Forum 2023 se pueden mencionar:

Ejercer de plataforma para promover la actividad comercial entre empresas americanas y argentinas radicadas en Entre Ríos.

Atraer empresas norteamericanas que puedan identificar a Entre Ríos como una oportunidad para sus productos y servicios.

Brindar oportunidades para que las empresas norteamericanas amplíen su base de mercado en la región latinoamericana.

Potenciar servicios de matchmaking para que organizaciones norteamericanas se asocien con empresas locales.

Identificar oportunidades de joint-venture con socios locales.

Características de la provincia

Entre Ríos es el principal productor y exportador de carne aviar de la Argentina y la matriz productiva de la provincia está fuertemente marcada por la agricultura y la ganadería.

Cuenta con aproximadamente 150.000 hectáreas de bosques cultivados, principalmente con Eucalyptus Grandis, que se concentran en las terrazas del río Uruguay en una franja de 20 kilómetros paralela a su costa.

Los cítricos y los arándanos son productos destacados y la miel posiciona a Entre Ríos como la segunda provincia de Argentina con mayor producción. También ocupa el segundo lugar en la participación de las exportaciones a nivel nacional.

El arroz es también relevante. En 2019 se produjeron 395.445 toneladas y la industria de empaque, procesamiento y comercialización ha registrado importantes desarrollos. Las exportaciones entrerrianas de arroz ascendieron a USD FOB 54.235.823,79 en 2020.