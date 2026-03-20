Casi 200 mil alumnos dependen de los comedores escolares en Entre Ríos

El Gobierno analiza aumentar entre un 15% y 20% las partidas para comedores escolares, que hoy alcanzan a casi 200 mil chicos.

El Gobierno de Entre Ríos trabaja en una actualización de las partidas destinadas a comedores escolares, en un contexto social complejo donde la demanda alimentaria se mantiene elevada. Actualmente, el monto por ración se ubica en $1.500 por chico y por día, valor vigente desde mayo del año pasado, y se analiza una suba que rondaría entre el 15% y el 20%, lo que implicaría unos $300 adicionales por alumno.

La medida impactaría sobre un universo significativo: cerca de un 40% de la matrícula escolar provincial asiste a comedores. En total, son alrededor de 200 mil chicos los que reciben algún tipo de prestación alimentaria. De ellos, 98.702 almuerzan en las escuelas, mientras que entre desayuno y merienda —en niveles primario y secundario— se alcanza a 194.564 estudiantes. Cabe aclarar que se trata de los números de 2025, ya que entre marzo y abril de este año las escuelas confeccionan la nueva nómina de alumnos que asisten a los comedores.

En diálogo con UNO, el director de Comedores de la Provincia, Lautaro Azzalini, confirmó que el objetivo es sostener el poder de compra frente a la inflación: “Estamos trabajando para que podamos al menos empatarle a la inflación, que es como venimos manejándonos hasta ahora”.

Azzalini explicó que la mayoría de las escuelas brinda desayuno y almuerzo —o almuerzo y merienda según el turno—, lo que define el valor actual de la ración. “Un 20% más son aproximadamente 300 pesos por chico”, precisó.

En la provincia funcionan 1.052 comedores escolares, con una estructura que incluye cerca de 2.900 cocineros y unos 100 administrativos. La cantidad de personal varía según la matrícula, con un promedio estimado de un cocinero cada 50 alumnos.

El financiamiento de los comedores depende mayoritariamente de recursos provinciales, aunque existe un aporte de Nación destinado principalmente a desayunos y meriendas de escuelas primarias. Según indicó Azzalini, ese envío de fondos nacionales podría incrementarse considerablemente este año.

“En 2023 Nación transfirió unos 700 millones de pesos. Ahora estamos cerrando el convenio y se estima que podría llegar a entre 4.000 y 4.200 millones”, señaló, destacando que los envíos se realizan en tiempo y forma. El resto de los programas alimentarios, incluyendo comedores escolares y prestaciones en secundaria, son cubiertos íntegramente por la Provincia.

Avances en digitalización y control

Por otra parte, el funcionario destacó avances en la digitalización del sistema de comedores. Las principales ciudades ya utiliza una plataforma para cargar menús, compras y consumo diario. Se trata de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Esta herramienta permite mejorar la trazabilidad y el control en tiempo real: “Podemos ver qué comieron hoy en cualquier escuela sin necesidad de procesos administrativos más largos, y verificar si se cumplen los parámetros nutricionales”, explicó. El sistema es utilizado principalmente por el personal de cocina, aunque todos los cocineros están habilitados para cargar información.

Cambios en la gestión de compras

Finalmente, Azzalini adelantó que se analiza modificar el esquema de responsabilidad en las compras de insumos, actualmente a cargo de directivos escolares en muchos casos. La intención es descomprimir esa tarea para que puedan enfocarse en lo pedagógico. “El gobernador está de acuerdo en que no debe ser el directivo quien se haga cargo. Estamos buscando el mejor mecanismo para hacer un cambio progresivo sin afectar la dinámica diaria”, concluyó y agregó que el tema fue un punto importante en el diálogo con Abel Antivero, titular de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

La actualización de partidas se presenta así como un indicador clave de la situación social, en un escenario donde la asistencia alimentaria escolar continúa siendo fundamental para miles de familias entrerrianas.

Los números según el último censo

El informe del Censo 2022 detalla que el 32,1% de los menores de hasta 3 años va a jardín de infantes. De 4 y 5 años, el 96,4% de los entrerrianos están escolarizados. En la franja etaria de la escuela Primaria –de 6 a 11 años– el 96,4% asiste a clases. En cuanto a los menores de 12 a 14 años, se trata del 98% y de 15 a 17 años son el 89,8%.

En cuanto a quienes tienen entre 18 y 24 años, se determinó que el 47,8% se encuentra en una institución educativa. De 25 a 29 años son el 21,3% y a partir de los 30 años, son el 6,4%. También se detalla que el 49,8% de los entrerrianos de 25 años o más tiene el secundario completo, e incluso han continuado con estudios terciarios o universitarios.