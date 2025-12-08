Pesca: Entre Ríos y Santa Fe aplican la regulación conjunta

Entre Ríos y Santa Fe comunicaron sus respectivas resoluciones complementarias para regular la pesca en el río Paraná con sostenibilidad ambiental

Los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe ya aplican la regulación conjunta de la pesca en el río Paraná . Ambas provincias comunicaron sus respectivas resoluciones complementarias para regular la actividad pesquera del río Paraná, acordando un marco común que prioriza la sostenibilidad ambiental, el cuidado de la fauna ictícola y la fuente de trabajo de los pescadores artesanales.

Este trabajo conjunto de integración expresa un avance inédito en la estrategia de preservación de los recursos naturales. El deterioro del río Paraná dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en un dato contundente. Desde la bajante de 2020, los niveles no se han recuperado y los indicadores confirman la persistencia del estrés ambiental. Los últimos informes del proyecto de Evaluación Biológica y Pesquera, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, muestran que sólo seis de cada 100 sábalos alcanzan la talla reproductiva, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un trimestre con lluvias por debajo de lo normal, prolongando el escenario de vulnerabilidad.

Pesca guías Santa Fe Entre Ríos (1)

La situación del recurso exige ordenamiento, baja de la presión extractiva, control y criterios coordinados entre jurisdicciones. Ese proceso derivó en el trabajo conjunto desde Entre Ríos y Santa Fe para revisar normativas, igualar esquemas y alinear medidas que, de manera aislada, pierden efectividad.

Además de aportar previsibilidad y cuidado del recurso, este acuerdo representa un punto de partida para la gestión conjunta del Río Paraná. A partir de ahora, las áreas específicas de ambas provincias evaluarán trimestralmente la evolución del recurso y coordinarán las medidas necesarias para garantizar un modelo sostenible, equilibrado y coherente con las realidades de las comunidades pesqueras del Litoral.

La decisión abrió un proceso de revisión y articulación que hoy se traduce en una política compartida. Es un paso imprescindible para proteger la biodiversidad del Paraná y fortalecer la actividad pesquera en un contexto ambiental complejo.

Pesca guías Santa Fe Entre Ríos (2)

En ese marco, desde la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos se reiteró que estableció hasta el 31 de diciembre de este año un cupo de extracción de 600 toneladas para la especie de sábalo y el denominado pescado de línea. También se fijó hasta fin de año la prohibición de la pesca comercial y tareas de acopio de productos de la pesca durante los días sábado, domingo y lunes, feriados nacionales y provinciales.

La asignación de cupos en particular será realizada desde la Dirección de Recursos Naturales, teniendo en cuenta las particularidades propias de cada interesado. En otro tramo de la resolución disponen que la pesca deportiva en aguas del río Paraná será realizada con devolución inmediata de las piezas capturadas. En cuanto a la pesca comercial, la veda se extiende entre el 20 de diciembre de 2025 y el 20 de enero del año 2026.

Por otro lado, resaltaron la veda de pesca comercial de la especie dorado según Ley N° 11.174; y que se encuentra en vigencia la prohibición de pesca de surubí bajo cualquier forma, desde el 15 de agosto al 15 de marzo de cada año.