Uno Entre Rios | La Provincia | Concordia

En la escuela Agrotécnica de Concordia volverán a brindar el servicio de almuerzo

Tras la abrupta interrupción del servicio de comida para alumnos de la escuela de Concordia, este miércoles volverá todo a la normalidad.

12 de agosto 2025 · 18:26hs
Tras conocerse la interrupción del servicio de almuerzo este miércoles volverá a funcionar el comedor para los alumnos.

Tras conocerse la interrupción del servicio de almuerzo este miércoles volverá a funcionar el comedor para los alumnos.

En la jornada del lunes se había conocido que la escuela Agrotécnica N°152 "Manuel María Calderón" de Concordia dejaría de entregar el servicio de comidas a los alumnos que afrontan la jornada completa, pero en las primeras horas de este martes se resolvió la situación y desde este miércoles los chicos volverán a contar el almuerzo.

escuela agrotecnica concordia.jpg
Regresa el servicio al comedor de la escuela Agrot&eacute;cnica de Concordia.

Regresa el servicio al comedor de la escuela Agrotécnica de Concordia.

Los padres consultados advertían del problema que se generaba, ya que se trata de alumnos de jornada extendida, que permanecen en el establecimiento desde su ingreso a la mañana, hasta las 16 inclusive. Este martes los alumnos estuvieron advertidos que debían llevarse una vianda ya que no tendrían los insumos para cocinar.

Laureano Schvartzman había comenzado en el gabinete desde el día uno de la gestión de Francisco Azcué.

Suma una renuncia el gabinete de Francisco Azcué en Concordia

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo.

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Con el agravante que la Agrotécnica N°152 funciona en la zona lindante a la represa de Salto Grande, en la zona norte de Concordia, sin ningún tipo de comercio cercano donde puedan hacer comprar para salvar la situación.

La explicación desde la escuela de Concordia

La directora de la institución, Soledad González, explicó que finalmente "hubo contacto con funcionarios a nivel provincial", quienes le manifestaron que "no estaban enterados" sobre la situación. Sin embargo, recordó que "tuvimos una reducción de la partida del 82%”, por lo que “nos quedó un poco menos del 20% para remarla desde junio”.

Cabe destacar que el comedor de la escuela “brinda el desayuno, almuerzo, merienda y cena a 25 estudiantes residentes y tanto almuerzo como merienda a 270 estudiantes”. La interrupción del servicio, según sus palabras, se dio a raíz de que “por las vacaciones, recibimos la mitad de la partida reducida y hasta ayer llegamos dándole de comer a todos”, consignó Diario Río Uruguay.

Afortunadamente, González destacó que desde provincia “van a hacer un reconocimiento de deuda por la reducción de la partida” y, por lo tanto, el comedor volverá a estar funcionamiento a partir de este miércoles.

Concordia Agrotécnica comedor
Noticias relacionadas
Una escuela de Concordia suspendió el almuerzo debido a la falta de recursos.

Una escuela de Concordia suspendió el almuerzo debido a la falta de recursos

Miguel Ángel Pérez en el arbitraje del tchoukball.

Tchoukball: Miguel Ángel Pérez, el árbitro entrerriano que deja huella en el Mundial

Otro comedor de Concordia cerró por la falta de fondos nacionales.

Otro comedor de Concordia cerró por la falta de fondos nacionales

concordia: rescatan a cuatro ninos abandonados en una casa

Concordia: rescatan a cuatro niños abandonados en una casa

Ver comentarios

Lo último

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Ultimo Momento
Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

Policiales
Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Paraná: atacó y amenazó a una mujer en la calle y fue demorado

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Detuvieron a un hombre que ingresó a una vivienda y causó daños en el Barrio Capibá

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Bomberos de Concepción del Uruguay fueron atacados durante un incendio

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Paraná: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Villaguay: conductor de un camión se dio a la fuga tras chocar a un joven

Ovación
Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Sebastián Driussi recibió el alta y podría viajar a Paraguay

Sebastián Driussi recibió el alta y podría viajar a Paraguay

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

Magalí Bermani, taekwondista de Concordia, busca apoyo para participar en el Mundial de Taekwondo

La provincia
Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

Reclaman el tratamiento del proyecto de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

En la escuela Agrotécnica de Concordia volverán a brindar el servicio de almuerzo

En la escuela Agrotécnica de Concordia volverán a brindar el servicio de almuerzo

Suma una renuncia el gabinete de Francisco Azcué en Concordia

Suma una renuncia el gabinete de Francisco Azcué en Concordia

El Gobierno de Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud

El Gobierno de Entre Ríos participó en una nueva reunión del Consejo Federal de Salud

Dejanos tu comentario