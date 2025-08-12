En la escuela Agrotécnica de Concordia volverán a brindar el servicio de almuerzo

Tras la abrupta interrupción del servicio de comida para alumnos de la escuela de Concordia, este miércoles volverá todo a la normalidad.

Tras conocerse la interrupción del servicio de almuerzo este miércoles volverá a funcionar el comedor para los alumnos.

En la jornada del lunes se había conocido que la escuela Agrotécnica N°152 "Manuel María Calderón" de Concordia dejaría de entregar el servicio de comidas a los alumnos que afrontan la jornada completa, pero en las primeras horas de este martes se resolvió la situación y desde este miércoles los chicos volverán a contar el almuerzo.

Los padres consultados advertían del problema que se generaba, ya que se trata de alumnos de jornada extendida, que permanecen en el establecimiento desde su ingreso a la mañana, hasta las 16 inclusive. Este martes los alumnos estuvieron advertidos que debían llevarse una vianda ya que no tendrían los insumos para cocinar.

Con el agravante que la Agrotécnica N°152 funciona en la zona lindante a la represa de Salto Grande, en la zona norte de Concordia, sin ningún tipo de comercio cercano donde puedan hacer comprar para salvar la situación.

La explicación desde la escuela de Concordia

La directora de la institución, Soledad González, explicó que finalmente "hubo contacto con funcionarios a nivel provincial", quienes le manifestaron que "no estaban enterados" sobre la situación. Sin embargo, recordó que "tuvimos una reducción de la partida del 82%”, por lo que “nos quedó un poco menos del 20% para remarla desde junio”.

Cabe destacar que el comedor de la escuela “brinda el desayuno, almuerzo, merienda y cena a 25 estudiantes residentes y tanto almuerzo como merienda a 270 estudiantes”. La interrupción del servicio, según sus palabras, se dio a raíz de que “por las vacaciones, recibimos la mitad de la partida reducida y hasta ayer llegamos dándole de comer a todos”, consignó Diario Río Uruguay.

Afortunadamente, González destacó que desde provincia “van a hacer un reconocimiento de deuda por la reducción de la partida” y, por lo tanto, el comedor volverá a estar funcionamiento a partir de este miércoles.