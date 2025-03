En Concordia profundizaron la limpieza de desagües para evitar inundaciones

Buscan concientizar en no arrojar residuos en los reservorios, desagües y alcantarillas. Concordia con más de 100 toneladas diarias de basura.

Una problemática que no escapa a las preocupaciones recurrentes es la acumulación de basura en Concordia, lo que visibiliza la falta de conducta de algunos vecinos y genera una falta de empatía por el prójimo, ya que en muchos casos se trata de desperdicios arrojados a escasos metros de viviendas.

Pero el problema muchas veces sigue siendo el mismo y se trata de residuos de gran porte que obstruyen la normal circulación del agua, por ejemplo. En reiteradas ocasiones se ha podido observar el trabajo de las cuadrillas municipales, donde se han retirado de los cauces cloacales, desde cubiertas de autos, cuadros de motos, colchones y hasta alguna vez una heladera.

“Estos trabajos se realizan con recursos de la Municipalidad para que justamente la ciudad se vea lo menos afectada posible cada vez que hay precipitaciones importantes. Un ejemplo de ello fue lo que pasó hace unos días donde quedó comprobado que a partir de la limpieza de los reservorios, el agua escurre rápidamente” afirmó el Secretario de Desarrollo Urbano, Alejandro López.

Inclusive en las últimas semanas se observó la limpieza en el cauce del Arroyo Manzores en Zona Verde de la costanera, donde se amplió la desembocadura retirando toneladas de tierra que obstruye el drenaje de agua y su posterior ingreso al río Uruguay.

“Lamentablemente estamos observando que se ha comenzado a arrojar residuos en estos lugares. En el reservorio de calle Presidente Illia y Federación, donde estamos trabajando, nos encontramos esta semana que han arrojado cubiertas por eso pedimos a la comunidad en general que no hagan más este tipo de prácticas porque si no estos sectores se van a volver a tapar cuando llueva y es justamente lo que no queremos”, agregó López respecto a una modalidad que parece ser indiferente a algunos ciudadanos.

López recordó que “los reservorios de agua cumplen una función vital en la ciudad ya que los mismos retienen temporalmente parte del volumen de las crecidas provocadas por las precipitaciones, reduciendo así el impacto aguas abajo, evitando el colapso o desborde de los sistemas de desagües”.

El problema de los microbasurales

Cabe destacar que en Concordia y de acuerdo a lo informado por las autoridades son alrededor de 100 toneladas –o inclusive más– diarias de basura que llegan a la planta de reciclaje del Campo del Abasto. Esa cifra es sin contar lo que se acumulan en los microbasurales que hay en la ciudad. Además, a la planta de reciclaje llegan los residuos de otras localidades del departamento como Los Charrúas, Colonia Ayuí, Puerto Yeruá, La Criolla.

La subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad, Constanza Montoreano se refirió a la problemática de la basura en la ciudad que va en aumento y la achacó a un problema cultural que lleva décadas. “No estamos hablando de la cultura de los más pobres. Vemos camionetas tirando escombros con finales de obra, yendo enfrente a San Carlos. Es una práctica de hace años. Son todos constructores, arquitectos”, expresó.

“Hay un problema cultural de todas las clases sociales. Estamos viendo que es un comportamiento de Concordia. No pasa esto en Federación, no pasa en Concepción, no pasa en Chajarí, pasa en Concordia. Es un problema, te diré, muy nuestro. O sea, muy que nos identifica, lamentablemente”, agregó.

Y por último contó: “El vecino que está comprometido tiene que contagiar a otros vecinos. Y si son promotores ambientales, bienvenidos. Nosotros podemos capacitar al que quiera. Hemos regalado un montón de capacitaciones en la municipalidad. Y en el centro de convenciones, abiertas. Vamos a seguir haciéndolas”.

Uno de los lugares que fue referente en el último tiempo en relación a microbasurales fue el ex Punto Limpio de calle Catamarca, entre Néstor Kirchner y Corrientes. Allí en reiteradas ocasiones se limpiaba el lugar y hasta se llegó a ubicar cartelería en relación a la prohibición de tirar basura. Lo que sucedía es que muchas personas siguieron insistiendo en dejar desperdicios o inclusive con el correr de las semanas empezaron a deshacerse de esa basura a pocos metros, sobre calle Néstor Kirchner a pocos metros de las vías del tren.

Una situación similar se vivió durante décadas en el viejo Cañaveral de Rívoli, donde era incesante la acumulación de basura, sumado a la quema justamente de esos desperdicios por lo que era motivo de queja permanente de los vecinos debido a la inhalación de humo. Además, ello traía la proliferación de roedores y los peligros característicos de cualquier enfermedad. Lo que sucedió fue con el tiempo se la transformó en un espacio de recreación para chicos, pero no obstante los malos hábitos algunas veces vuelven a ocurrir.