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En Concordia piden por arreglos en escuela secundaria

La comunidad educativa de la escuela secundaria N°31 y primaria N° 32 Benito Juárez junto con Agmer Concordia enumeraron los problemas en el edificio.

10 de abril 2026 · 17:01hs
Destacan que las condiciones edilicias son un verdadero peligro para los alumnos que asisten a diario.

Destacan que las condiciones edilicias son un verdadero peligro para los alumnos que asisten a diario.

La comunidad educativa de la escuela secundaria N°31 y primaria N° 32 Benito Juárez, con el acompañamiento de Agmer seccional Concordia, denunciaron la precarización de las instalaciones y manifestaron que esperan soluciones en el corto plazo, debido a las actividades áulicas que se llevan a cabo.

escuela
Escuela Benito Ju&aacute;rez.

Escuela Benito Juárez.

Entre los problemas que enumeraron destacaron que "el agua para consumo general salía turbia, con color marrón". En ese sentido, se reportó una pérdida en el tanque de agua, incluso "donde se encuentran los tableros de funcionamiento eléctrico". En efecto, se agregó, "el tanque de arriba no se encuentra sellado sino cerrado con alambres, siendo este tanque el que contiene el agua para el uso cotidiano".

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Desde el establecimiento, destacaron que "la Departamental limpió el tanque de abajo pero no se limpió el tanque de arriba". Y aclararon que esta situación "del estado de los tanques y recinto de la bomba de agua fue denunciada en tiempo y forma por los equipos directivos".

En cuanto a la situación del agua turbia "fue informada ayer (jueves 9 de abril) por mail y hoy (viernes 10) de mañana, en formato papel".

La solicitud del gremio de Concordia

El gremio docente recorrió el edificio escolar ante la información "de inundación del Salón por desperfecto del desagüe y desperfectos eléctricos en Laboratorio, en días de lluvia, por humedad de la pared, filtraciones en el techo de la planta superior; así como también las luminarias externas que no funcionan, por tema de humedad".

Agmer incluso detalló que "el ascensor se encuentra clausurado por desperfecto, con varios sanitarios clausurados por pérdida de agua y desperfecto de mochilas".

Desde la seccional local del sindicato exigen "la pronta solución ante el riesgo del consumo de agua y/o utilización de la misma para higiene personal y de alimentos, la urgente reparación de recinto de tanques y bombas de agua con situación de pérdida que pone en riesgo a personal, docentes y estudiantes".

En líneas generales, se advirtió, la comunidad educativa exige a las autoridades una "urgente reparación integral del edificio escolar".

Concordia Escuela edificio
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