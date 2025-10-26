En Concordia la Alianza LLA le sacó 10 puntos a Fuerza Entre Ríos

La Alianza de la Libertad Avanza se llevó casi el 50% de los votos en Concordia, mientras que Fuerza Entre Ríos obtuvo casi el 40%.

En la sede del Cirse se festejó la victoria amplia por 10 puntos de diferencia con Fuerza Entre Ríos.

Una vez más el departamento Concordia volvió a ser esquivo para el peronismo, tal cual ocurrió en las últimas elecciones. Se trata de unos de los bastiones que tuvo la fuerza, pero esta vez la Alianza de la Libertad Avanza le dio un fuerte respaldo.

Con cerca del 95% de las mesas escrutadas, la LLA alcanzó el 48,56% (42.241 votos) por sobre el 38,61% (33.585 votos) de Fuerza Entre Ríos y en tercer lugar quedó la lista Ahora 503 con el 4,11% (3.573). La participación en la Capital del Citrus fue del 70%.

Francisco Azcué destacó que "está en juego es el rumbo que ha tomado el país"

Luego se posicionaron: el Partido Socialista con el 3,31%, Nueva Izquierda con el 2,33%, Unión Popular Federal con 1,82% y el Movimiento al Socialismo con el 1,23%, cuando solo restaba computar el 5% de los votos.

Francisco Azcué Francisco Azcué destacó los 10 puntos de ventaja.

El optimismo de la Alianza de la Libertad Avanza

Minutos antes de conocerle los primeros resultados, el bunker de la Alianza de LLA reinaba el optimismo ya que esperaban brindarle un gran aporte a la provincia. Con la presencia del ministro Manuel Troncoso y el intendente Francisco Azcué, la sede del CIRSE reunió a una gran cantidad de militancia que celebraron la amplia victoria.

“El rumbo que estamos tomando está en sintonía con lo que ocurre a nivel nacional y provincial. Estamos de acuerdo con un país donde haya orden, esfuerzo, mérito y mano dura contra el delito”, destacó Azcué en el sector ubicado para la prensa, donde reinaban banderas de la UCR Concordia, del Pro, Juventud Radical, la Libertad Avanza y el MID.

Al mismo tiempo destacó que “se están haciendo reformas y se está actuando con determinación en los tres niveles de gobierno. Siempre hay mucho para mejorar, pero compartimos los ejes y vamos a seguir en esa dirección”.