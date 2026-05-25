Gualeguaychú: docentes protestaron en pleno acto patrio y Mauricio Davico respondió.

La protesta contra la reforma previsional irrumpió en el acto del 25 de Mayo en Gualeguaychú y el intendente Davico pidió "disfrutar en paz o retirarse".

La conmemoración por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en Gualeguaychú quedó atravesada por un fuerte cruce entre el intendente Mauricio Davico y manifestantes de la Multisectorial , que protestaban contra el proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno provincial.

Lo que comenzó como un tradicional desfile patrio terminó convirtiéndose en un escenario de tensión política y social, luego de que docentes y trabajadores estatales desplegaran pancartas con consignas como "No a la reforma previsional" , "Vergüenza" y mensajes en defensa del "82% móvil" .

Escándalo en el acto patrio: docentes protestaron y Davico respondió con dureza

Mauricio Davico (1).jpeg

El momento de mayor impacto se produjo cuando una docente se ubicó sobre la pasarela oficial, llevando el reclamo al centro del acto encabezado por autoridades municipales y provinciales.

En medio de la creciente tensión, Davico interrumpió su discurso y respondió directamente a los manifestantes. Tras pedir disculpas al público presente, expresó: "En un día tan importante como el 25 de Mayo, donde todos somos iguales y tenemos la celeste y blanca atravesada en el corazón, no tenemos que permitir que pasen cuestiones como escraches de un gremio".

Aunque reconoció el derecho a la protesta, el jefe comunal cuestionó el contexto elegido para la manifestación. "Ustedes tienen todo el derecho de reclamar y de hacer lo que corresponda, pero acá no. Hay gurises que están desde las 3 de la mañana trabajando con los padres, alumnos y docentes. Los invito a que disfruten este día patrio en paz o los invito a retirarse", afirmó.

El episodio se produce apenas días después de que el Ejecutivo entrerriano enviara a la Legislatura el proyecto de reforma previsional, iniciativa que generó un fuerte rechazo de los gremios estatales. Desde la Multisectorial consideran que la propuesta implica un retroceso sobre derechos adquiridos, mientras que desde el oficialismo sostienen que se trata de una medida necesaria para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones provincial.

El contrapunto vivido durante el acto patrio dejó expuesto el clima de conflictividad que atraviesa actualmente a Entre Ríos y anticipa una semana marcada por nuevas protestas y debates en el ámbito legislativo.