Uno Entre Rios | El País | vocero

El vocero presidencial negó críticas a Messi y a la selección por la bandera de Malvinas

Adrián Ravier desmintió la frase “país bananero” y dijo que fue una “mala interpretación” de su posteo en redes sociales

21 de julio 2026 · 15:21hs
El vocero presidencial negó críticas a Messi y a la selección por la bandera de Malvinas

Messi había dedicado la performance mundialista a los que “no tienen trabajo

Foto: Archivo / La Capital.

Messi había dedicado la performance mundialista a los que “no tienen trabajo, no llegan a fin de mes o la viven peleando”.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, negó este martes haber calificado como "país bananero" a la Argentina y dijo que el gobierno de Javier Milei no cuestionó a los jugadores de la selección argentina de fútbol por la bandera de reclamo por la soberanía de las islas Malvinas.

"Nunca dije que la Argentina es un país bananero, fue una mala interpretación de algunos medios. Señalé que, si lo fuera, no podríamos recuperar Malvinas y critiqué al kirchnerismo por el daño económico y social causado", señaló en conferencia de prensa.

El gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores”, afirmó Adirán Ravier.

El vocero presidencial negó críticas a Messi y a la selección por la bandera de Malvinas

Messi afirmó que el desempeño de la selección en el Mundial representa una alegría para un país que atraviesa dificultades económicas y sociales.

El gobierno le respondió a Lionel Messi con un tiro por elevación

"Apoyo el camino de Milei para que la Argentina crezca y mejore su posición internacional, y pido que se lea mi mensaje completo para entender mi postura real", explicó el portavoz del presidente sobre el posteo que había realizado el fin de semana pasado.

La cuestión Malvinas

En otro tramo, Ravier destacó otra vez el trabajo del canciller argentino, Pablo Quirno, sobre la cuestión Malvinas y aclaró: "La visibilización que obtuvo el tema en el entorno del mundial se ha incrementado muchísimo".

"Una parte del mundo que desconocía el tema se enteró realmente de que este reclamo existe. Pudimos volver a poner el tema sobre la mesa. El gobierno de ninguna manera cuestiona los jugadores", agregó el funcionario.

En esa línea, negó críticas al capitán del equipo, Lionel Messi, por declaraciones después del partido contra Inglaterra en las que afirmó que hay ciudadanos argentinos que no "llegan a fin de mes".

"Insisto con esta otra cosa de que «yo le cuestioné a Messi alguna cosa»: es falso", resaltó Ravier.

vocero Messi selección argentina Malvinas Adrián Ravier
Noticias relacionadas
inta: el gobierno vendera 50.000 hectareas del organismo

INTA: el Gobierno venderá 50.000 hectáreas del organismo

El anteproyecto de Federico Sturzenegger que busca desregular varios sectores. Desregulación de precios y recorte de beneficios a familias vilnerables

La Mega desregulación impulsaría la eliminación de la garrafa social

nacion oficializo un suplemento salarial por titulo en las fuerzas armadas

Nación oficializó un suplemento salarial por título en las Fuerzas Armadas

La CGT le torció el brazo al Gobierno.

El Gobierno eliminó el tope del 2% a los aportes sindicales sobre los salarios

Ver comentarios

Lo último

Tristeza por la muerte de Andrea Sagasti, una referente del handball de Concordia

Tristeza por la muerte de Andrea Sagasti, una referente del handball de Concordia

El emotivo mensaje de Tini a Rodrigo De Paul tras la final del Mundial

El emotivo mensaje de Tini a Rodrigo De Paul tras la final del Mundial

En el otro: una obra que invita a redescubrir el valor del encuentro

"En el otro": una obra que invita a redescubrir el valor del encuentro

Ultimo Momento
Tristeza por la muerte de Andrea Sagasti, una referente del handball de Concordia

Tristeza por la muerte de Andrea Sagasti, una referente del handball de Concordia

El emotivo mensaje de Tini a Rodrigo De Paul tras la final del Mundial

El emotivo mensaje de Tini a Rodrigo De Paul tras la final del Mundial

En el otro: una obra que invita a redescubrir el valor del encuentro

"En el otro": una obra que invita a redescubrir el valor del encuentro

Scaloni, sobre la polémica por la bandera de las Islas Malvinas: No nos dijeron nada

Scaloni, sobre la polémica por la bandera de las Islas Malvinas: "No nos dijeron nada"

El vocero presidencial negó críticas a Messi y a la selección por la bandera de Malvinas

El vocero presidencial negó críticas a Messi y a la selección por la bandera de Malvinas

Policiales
Marihuana: confirman procesamiento a mujer que fue descubierta con 20 kilos

Marihuana: confirman procesamiento a mujer que fue descubierta con 20 kilos

Conductor alcoholizado chocó un camión estacionado

Conductor alcoholizado chocó un camión estacionado

Federación: una familia resultó ilesa tras caer una camioneta a un arroyo

Federación: una familia resultó ilesa tras caer una camioneta a un arroyo

Concordia: herido grave tras el choque de moto y auto

Concordia: herido grave tras el choque de moto y auto

Homicidio en barrio Humito: detuvieron a joven de 18 años

Homicidio en barrio Humito: detuvieron a joven de 18 años

Ovación
El rugbier chajariense Franco Pizzio fue anunciado como nuevo refuerzo de un club francés

El rugbier chajariense Franco Pizzio fue anunciado como nuevo refuerzo de un club francés

El taller de la Scaloneta: la intimidad de un grupo valiente que luchó contra el reloj

El taller de la Scaloneta: la intimidad de un grupo valiente que luchó contra el reloj

Tristeza por la muerte de Andrea Sagasti, una referente del handball de Concordia

Tristeza por la muerte de Andrea Sagasti, una referente del handball de Concordia

Franco Colapinto recibió elogios por su sobrepaso a Pierre Gasly

Franco Colapinto recibió elogios por su sobrepaso a Pierre Gasly

Se viene el inicio del Torneo Oficial de Damas

Se viene el inicio del Torneo Oficial de Damas

La provincia
Piden que la Legislatura repudie los cambios en el régimen de corredores inmobiliarios

Piden que la Legislatura repudie los cambios en el régimen de corredores inmobiliarios

La Feria de Arte Paraná convoca a galerías, espacios culturales y proyectos grupales

La Feria de Arte Paraná convoca a galerías, espacios culturales y proyectos grupales

Sigue abierta la convocatoria para la muestra fotográfica del Bicentenario de Paraná

Sigue abierta la convocatoria para la muestra fotográfica del Bicentenario de Paraná

Reclamo social: el tren Paraná - La Picada lleva más de dos meses suspendido sin respuestas oficiales

Reclamo social: el tren Paraná - La Picada lleva más de dos meses suspendido sin respuestas oficiales

Convocan a una protesta en Paraná por la caída del programa Volver al Trabajo y la crisis alimentaria

Convocan a una protesta en Paraná por la caída del programa Volver al Trabajo y la crisis alimentaria

Dejanos tu comentario