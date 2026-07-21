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"En el otro": una obra que invita a redescubrir el valor del encuentro

La propuesta se presentará el domingo 26 de julio a las 20 en La Hendija. A través de la danza, la música y una puesta 360, invita al público a reflexionar sobre los vínculos, la presencia y la importancia del otro

21 de julio 2026 · 15:28hs
En el otro: una obra que invita a redescubrir el valor del encuentro

La obra "En el otro" propone una pausa para volver a pensar en los vínculos que construyen la vida en comunidad. La propuesta llegará a La Hendija el domingo 26 de julio, a las 20, con una experiencia de danza, música y un formato inmersivo 360.

"En el otro"

La obra parte de una pregunta sencilla, pero profunda: ¿qué sería de nosotros sin los demás?. A partir de ese interrogante, invita al público a recorrer un camino donde el encuentro con el otro adquiere un papel central y donde los gestos cotidianos —una mirada, un abrazo o una presencia— recuperan su valor transformador.

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A través del movimiento y el lenguaje corporal, la propuesta busca generar una experiencia sensible que trascienda el escenario y convoque a la reflexión. La música acompaña ese recorrido, creando una atmósfera que envuelve al espectador y lo convierte en parte de la experiencia.

Más que una historia lineal, "En el otro" plantea un espacio de encuentro donde la danza se transforma en un medio para explorar la empatía, la escucha y la construcción colectiva de la identidad. La obra invita a detenerse por un momento, mirar más allá de uno mismo y reconocer que cada persona se constituye en relación con quienes la rodean.

Las entradas anticipadas pueden reservarse comunicándose al 343 520-8388. La invitación está abierta a quienes deseen vivir una experiencia artística que propone, desde la sensibilidad y el movimiento, volver a poner el foco en el encuentro humano.

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En el otro Obra La Hendija Teatro
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