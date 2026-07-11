SMN: aumento de temperaturas e inestabilidad

El SMN pronostica una semana con aumentos de temperaturas promedio y tormentas aisladas hacia el final de la semana. Este sábado estará nublado

El SMN pronostica una semana con aumentos de temperaturas promedio y tormentas aisladas hacia el final de la semana. Este sábado estará nublado

El SMN pronostica una semana con aumentos de temperaturas promedio y tormentas aisladas hacia el final de la semana. Este sábado estará nublado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para este sábado neblinas matinales, cielo nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 9 grados de mínima y los 18 grados de máxima y los vientos soplarán del sudeste rotando al sector sur.

Para este domingo se espera un cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y algo nublado en la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 7 y los 15 grados y el viento soplará del sudeste.

Para el lunes habrá cielo despejado por la mañana y algo ligeramente nublado por la tarde. Las temperaturas promedio estarán entre los 7 y los 17 grados y los vientos soplarán del noreste.

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El martes habrá un leve aumento de la temperatura con 9 de mínima y 20 de máxima y cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, los vientos soplarán el sector norte.

Para el miércoles se esperan temperaturas de 10 grados de mínima 21 grados de máxima, cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y noche los vientos soplarán desde el noreste rotando hacia el norte.

El jueves hay pronóstico de tormentas aisladas durante toda la jornada con temperaturas entre 11 y 21 grados. Los vientos predominarán del secto norte.

El viernes persistirá el mal tiempo con tormentas aisladas durante la mañana y cielo mayormente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 11 y los 21 grados y el viento soplara del sector norte en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.