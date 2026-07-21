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El rugbier chajariense Franco Pizzio fue anunciado como nuevo refuerzo de un club francés

El rugbier chajariense Franco Pizzio fue anunciado como nuevo refuerzo del Sporting Club Graulhétois de Francia, tras su paso por US Bergerac.

21 de julio 2026 · 14:09hs
El rugbier chajariense Franco Pizzio fue anunciado como nuevo refuerzo de un club francés.

El rugbier chajariense Franco Pizzio fue anunciado como nuevo refuerzo de un club francés.

El Sporting Club Graulhétois confirmó la incorporación del jugador argentino Franco Pizzio, rugbier chajariense surgido en Curiyú, quien se suma al plantel francés para afrontar un nuevo desafío en su carrera deportiva.

A los 29 años, el pilar derecho (1,78 metros - 125 kilos) llega procedente de US Bergerac, equipo de la Fédérale 1, para incorporarse a los Rouge & Noir. Desde la institución destacaron que Pizzio arriba "con toda su potencia, su experiencia y su compromiso para reforzar la primera línea graulhétoise".

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Franco Pizzio, de Curiyú al rugby francés: se incorporó al Sporting Club Graulhétois

"¡Bienvenido a Graulhet Franco! Te deseamos mucho éxito bajo tus nuevos colores y una hermosa aventura dentro de la familia del Sporting", expresaron desde el club francés al anunciar oficialmente la llegada del jugador argentino.

Con esta incorporación, Pizzio continúa su trayectoria internacional luego de sus pasos por distintos clubes argentinos y su experiencia en el rugby francés, donde buscará seguir creciendo dentro de una zona con gran tradición deportiva.

Chajarí Francia Franco Pizzio
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