SMN: habrá un paulatino aumento de temperaturas promedio

Este domingo el cielo estará mayormente nublado durante la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 6 y los 15 grados, según el SMN

Este domingo el cielo estará mayormente nublado durante la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 6 y los 15 grados, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para la semana que inicia un paulatino aumento de la tempertauras promedio y tormentas aisladas hacia el jueves.

Este domingo el cielo estará mayormente nublado durante la mañana y la tarde y algo nublado durante la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 6 gradosde mínima y los 15 grados de máxima. Los vientos soplarán del sudeste rotando al sector sur.

Para el lunes las temperaturas promedio se ubican en entre los 7 y los 17 grados, habrá neblinas por la madrugada, cielo despejado durante la mañana, ligeramente nublado durante la tarde y parcialmente nublado durante la noche. Los vientos predominarán del noreste.

El martes se esperan temperaturas en leve aumento con 9 grados de mínima y 20 grados de máxima. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del sector norte.

Para el miércoles el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas promedio de entre 10 y 21 grados y vientos del noreste.

El jueves se esperan tormentas aisladas durante toda la jornada, con temperaturas de entre 15 y 25 grados y vientos del noreste rotando al norte en el orden de los 42 a 50 kilómetros por hora.

Para el viernes persistirán las tormentas aisladas durante la mañana y habrá cielo mayormente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 17 y los 26 grados y el viento soplará del sector norte rotando al noroeste.

El sábado la temperaturas promedio se ubicaron entre los 16 y los 23 grados, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día, con vientos del sector norte rotando al noroeste.