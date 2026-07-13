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SMN: aumentarán las temperaturas promedio a mitad de semana

Este lunes comienza con nieblas matinales, cielo algo nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 3 y los 17 grados, según el pronóstico extendido del SMN

13 de julio 2026 · 07:12hs
Este lunes comienza con nieblas matinales

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Este lunes comienza con nieblas matinales, cielo algo nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 3 y los 17 grados, según el pronóstico extendido del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para este lunes, niebla por la mañana, cielo algo nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 3 grados de mínima y los 17 de máxima y los vientos soplarán del sector norte.

Para mañana martes se esperan temperaturas promedio de entre 9 y 20 grados, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos del norte.

Este domingo el cielo estará mayormente nublado durante la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 6 y los 15 grados, según el SMN

SMN: habrá un paulatino aumento de temperaturas promedio

El SMN pronostica una semana con aumentos de temperaturas promedio y tormentas aisladas hacia el final de la semana. Este sábado estará nublado 

SMN pronosticó aumento de temperaturas e inestabilidad

El miércoles las temperaturas treparán a los 11 grados de mínima y los 22 grados de máxima, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos predominantes del noreste.

Para el jueves se esperan tormentas aisladas durante todo el día, con vientos del norte en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora y temperaturas promedio entre los 15 y los 25 grados.

El viernes se esperan tormentas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas irán de los 17 a los 26 grados y el viento predominará del sector norte.

Para el sábado se esperan temperaturas promedio de entre 16 y 23 grados con cielo parcialmente nublado y vientos del sector norte en el orden de los 51 a 59 kilómetros la hora, rotando al noroeste.

El domingo se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 15 y 20 grados y vientos del sector sur.

SMN temperaturas Semana Pronóstico extendido
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