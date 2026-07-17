SMN: rige alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos durante este fin de semana y piden precaución. Los departamentos que se verán afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un aviso preventivo ante la probabilidad de precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en la provincia .

Las áreas afectadas abarcarán inicialmente los departamentos del sur y se trasladarán hacia la zona del norte entrerriano, por lo que las autoridades locales instan a la población a tomar recaudos y evitar traslados innecesarios.

El aviso de alerta amarillo por tormentas intensas afectará a diferentes regiones del territorio provincial durante el transcurso de las próximas jornadas. Según los reportes oficiales, la advertencia rige inicialmente para el sector sur provincial, abarcando de forma directa a los departamentos de Victoria, Gualeguay, Colón, Uruguay, Tala, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. En tanto, las previsiones indican que el área de inestabilidad se desplazará provocando que la previsión afecte a los departamentos de Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

Toda la región asignada bajo esta categoría técnica será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes. Los fenómenos climáticos estarán acompañados principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo ocasional y ráfagas intensas de viento. De acuerdo al último informe meteorológico, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, marcas que pueden ser superadas de forma puntual en determinadas localidades rurales.

Precauciones

Ante este escenario adverso, las autoridades provinciales solicitaron a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir una serie de pautas de seguridad esenciales para resguardar la integridad física y material.