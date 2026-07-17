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SMN: rige alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos durante este fin de semana y piden precaución. Los departamentos que se verán afectados

17 de julio 2026 · 12:01hs
SMN: rige alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos

SMN: rige alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos

SMN: rige alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un aviso preventivo ante la probabilidad de precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en la provincia.

Las áreas afectadas abarcarán inicialmente los departamentos del sur y se trasladarán hacia la zona del norte entrerriano, por lo que las autoridades locales instan a la población a tomar recaudos y evitar traslados innecesarios.

Este lunes comienza con nieblas matinales, cielo algo nublado por la tarde y noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 3 y los 17 grados, según el pronóstico extendido del SMN

SMN: aumentarán las temperaturas promedio a mitad de semana

Este domingo el cielo estará mayormente nublado durante la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 6 y los 15 grados, según el SMN

SMN: habrá un paulatino aumento de temperaturas promedio

El aviso de alerta amarillo por tormentas intensas afectará a diferentes regiones del territorio provincial durante el transcurso de las próximas jornadas. Según los reportes oficiales, la advertencia rige inicialmente para el sector sur provincial, abarcando de forma directa a los departamentos de Victoria, Gualeguay, Colón, Uruguay, Tala, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. En tanto, las previsiones indican que el área de inestabilidad se desplazará provocando que la previsión afecte a los departamentos de Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

Toda la región asignada bajo esta categoría técnica será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes. Los fenómenos climáticos estarán acompañados principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo ocasional y ráfagas intensas de viento. De acuerdo al último informe meteorológico, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, marcas que pueden ser superadas de forma puntual en determinadas localidades rurales.

Precauciones

Ante este escenario adverso, las autoridades provinciales solicitaron a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir una serie de pautas de seguridad esenciales para resguardar la integridad física y material.

  • Asegurar objetos en balcones y terrazas, retirando elementos como macetas, tendederos o muebles de jardín que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento y provocar accidentes en la vía pública.
  • Asimismo, se aconseja evitar la circulación innecesaria por calles y caminos, permaneciendo en los hogares a menos que sea estrictamente indispensable y evitando en todo momento refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.
  • Para colaborar con el correcto escurrimiento del agua, se solicita a los vecinos no sacar los residuos domiciliarios fuera de los horarios establecidos, impidiendo así la obstrucción de sumideros y desagües pluviales urbanos que suelen generar anegamientos repentinos. En caso de tener que conducir un vehículo por fuerza mayor, se recuerda circular siempre con luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado y no avanzar sobre sectores inundados.

SMN Alerta tormentas Entre Ríos
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