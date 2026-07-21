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El emotivo mensaje de Tini a Rodrigo De Paul tras la final del Mundial

"Te amo y admiro para siempre", escribió Tini, dejando en evidencia el acompañamiento y la admiración que siente por el futbolista

21 de julio 2026 · 16:35hs
El emotivo mensaje de Tini a Rodrigo De Paul tras la final del Mundial

La final del Mundial 2026 dejó una profunda emoción entre los jugadores de la Selección Argentina y los millones de hinchas que acompañaron al equipo durante toda la competencia. En medio del subcampeonato obtenido por la Albiceleste frente a España, Tini utilizó sus redes sociales para expresar su orgullo por el recorrido del seleccionado y dedicarle un mensaje cargado de amor a su pareja, Rodrigo De Paul.

"Te amo y admiro para siempre": la declaración de Tini a Rodrigo De Paul

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una fotografía publicada por el mediocampista, en la que se lo ve de espaldas observando a la multitud de hinchas argentinos que acompañó al equipo en la definición del torneo. Sobre esa imagen escribió: "Gracias Selección por tanto. Son y van a ser eternos", un reconocimiento al esfuerzo del plantel conducido por Lionel Scaloni.

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Minutos después, Tini publicó un segundo mensaje dirigido especialmente a De Paul. "Mi vida... Ya sabés todo. Se me hace difícil poder expresarlo por acá en este momento. Estoy profundamente orgullosa de vos. Te amo y admiro para siempre", escribió la artista, dejando en evidencia el acompañamiento y la admiración que siente por el futbolista.

El mensaje de Rodrigo De Paul

Horas antes, el propio De Paul había compartido un extenso descargo en sus redes sociales, donde habló del dolor que significó no poder volver a levantar la Copa del Mundo.

"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", expresó el mediocampista, en referencia al apoyo constante de los hinchas argentinos.

Sin embargo, también destacó el vínculo que el equipo construyó con la gente durante los últimos años. "Con el correr de las horas nos va haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo", escribió, agradeciendo el cariño recibido pese al resultado deportivo.

Aunque el título quedó en manos de España, los mensajes de apoyo de familiares, amigos y fanáticos reflejaron el reconocimiento a un plantel que volvió a disputar una final mundialista y que continúa ocupando un lugar especial en el corazón de los argentinos.

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Tini Rodrigo De Paul Mundial
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