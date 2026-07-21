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Tristeza por la muerte de Andrea Sagasti, una referente del handball de Concordia

La comunidad deportiva de Concordia despidió a Andrea Sagasti, referente del handball local, docente, jugadora y colaboradora de la Federación Entrerriana.

21 de julio 2026 · 16:47hs
Andrea Sagasti dejó una importante huella como docente del Centro de Educación Física (CEF) N° 4 “General San Martín”.

Andrea Sagasti dejó una importante huella como docente del Centro de Educación Física (CEF) N° 4 “General San Martín”.

La comunidad educativa y deportiva de Concordia atraviesa horas de profunda conmoción por el fallecimiento de la profesora Andrea Sagasti, una referente del handball de la ciudad que dejó una importante huella como docente del Centro de Educación Física (CEF) N° 4 “General San Martín”, jugadora y colaboradora de la Federación Entrerriana de Handball (FEH).

El CEF N° 4 expresó su “más hondo pesar” por la muerte de quien durante muchos años integró el cuerpo docente de la institución y se desempeñó con compromiso, vocación y dedicación en la disciplina de handball.

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A lo largo de su trayectoria, Sagasti se convirtió en una figura reconocida y querida dentro del handball de Concordia. Además de su labor docente, estuvo vinculada al Club Ferrocarril, donde desarrolló parte de su recorrido deportivo, y también fue jugadora y colaboradora de la Federación Entrerriana de Handball (FEH).

La despedida a la profesora Andrea Sagasti

Desde el CEF N° 4 destacaron que la profesora “dejó una huella imborrable” al acompañar la formación de generaciones de alumnos, transmitiendo no sólo conocimientos deportivos, sino también valores humanos que permanecerán en la memoria de quienes compartieron su camino.

“Su paso por nuestra institución será recordado con enorme cariño, respeto y gratitud”, expresaron desde el establecimiento, al tiempo que acompañaron con afecto a su familia, amigos, colegas y seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso.

En tanto, a través de sus redes sociales, el CEF N° 4 también resaltó que su compromiso y vocación dejaron una marca en cada alumno que tuvo el privilegio de compartir su recorrido como docente. “Su recuerdo permanecerá por siempre en nuestros corazones”, manifestaron.

Los restos de Andrea Sagasti son velados este martes en Compañía Argentina de Sepelios, en la sala ubicada sobre Bernardo de Irigoyen 230, en Concordia.

Andrea Sagasti Concordia Federación Entrerriana de Handball Fallecimiento
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