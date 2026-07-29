Corrientes: comenzaron las evacuaciones por la crecida del río Uruguay

Un total de 23 personas debieron ser evacuadas en Paso de los Libres por el desborde del río Uruguay. En Concordia se mantiene estabilizado.

Las personas fueron retiradas de sectores donde el río comenzó a llegar a las viviendas.

La crecida del río Uruguay provocó las primeras evacuaciones preventivas en la localidad correntina de Paso de los Libres trasladando a 23 personas, grupo compuesto por 10 adultos y 13 menores.

Las familias afectadas, pertenecientes principalmente al asentamiento del arroyo Yatay, fueron alojadas en el Centro de Evacuados del ex Regimiento N.º 5.

El último reporte, del martes por la noche, registró una altura de 8,49 metros en puerto local y un ritmo de ascenso de un centímetro por hora. Las áreas operativas del Municipio mantienen el monitoreo constante ante la posibilidad de nuevos traslados.

Personal municipal y de fuerzas de seguridad desplegaron tareas de evacuación en el sector de las calles 25 de Mayo y Pellegrini. Hasta el momento se registra un total de 23 vecinos evacuados 10 mayores y 13 menores de edad, los cuales ya reciben alojamiento, alimentación, atención médica y contención en las instalaciones del ex Regimiento N.º 5.

Además, se realiza un trabajo articulado entre Defensa Civil, Acción Social y el Corralón Municipal, que coordinan la logística de transporte y resguardo de bienes.

La situación del Río Uruguay

El monitoreo marca que el nivel del río crece a razón de un centímetro por hora, manteniendo en alerta a todos los barrios ribereños. Con una tendencia ascendente, el registro oficial alcanzó los 8,49 metros, por lo cual se mantiene un monitoreo permanente y se refuerzan las recorridas preventivas por áreas vulnerables para actuar con rapidez ante nuevos avances del agua.

Estabilizado en Concordia

Por otra parte, desde el Área de Hidrología de la Represa de Salto Grande manifestaron una cierta estabilidad por parte del río, aguas abajo del complejo hidroeléctrico. En la tarde de este miércoles el río se mantenía en los 10,01 metros sobre el puerto de Concordia. Se trata de una marca que quedó estacionada desde el martes.

De acuerdo al reporte de Salto Grande, el río no superará los 10,50 metros hasta la tarde de este jueves. En tanto que el nivel del embalse del lago tenderá a los 34 metros.