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El río Uruguay podría ingresar al nivel de alerta en Concordia

Desde Hidrología de Salto Grande manifiestan una suba en el caudal del río Uruguay hasta los 11 metros. Crece a razón de un metro por día en Concordia.

24 de julio 2026 · 18:03hs
Tendencia a crecer tiene el río Uruguay y destacan que podría llegar a 11 metros en Concordia.

Tendencia a crecer tiene el río Uruguay y destacan que podría llegar a 11 metros en Concordia.

El río Uruguay experimenta un ascenso paulatino que continuará durante los próximos días. Debido a las lluvias generalizadas ocurridas en la cuenca del río Uruguay, el caudal del río ha registrado un progresivo aumento.

Podría llegar a nivel de alerta en Concordia.

Podría llegar a nivel de alerta en Concordia.

Se prevén nuevas lluvias en distintas zonas de la cuenca a partir del lunes 27 de julio, las cuales continuarán durante la semana, en distintos sectores de la misma. Producto de ello, se estima que el río se encuentre más alto de los habitual en los próximos 10 a 15 días.

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Aguas abajo de la represa, el ascenso de nivel ocurre dentro del propio cauce del río, pudiendo llegar a valores cercanos a los niveles de alerta (11 y 11,30 metros en Concordia y Salto respectivamente).

La evolución del río Uruguay

Cabe destacar que en los últimos días la evolución del río Uruguay en el puerto de Concordia fue de ir creciendo a razón de un metro por día en esta semana. En la tarde de este viernes el río se presentaba en 9,04 metros y la tendencia hacia el sábado pasado el mediodía era que podría llegar a los 10 metros.

Así mismo, en la medida que se va desarrollando e intensificando el fenómeno de El Niño, empieza a dejarse sentir de forma paulatina su influencia –con mayores lluvias en la cuenca de aporte–, situación que va a estar presente y con más intensidad conforme se acerque la primavera y el verano; tal como se ha anticipado en anteriores oportunidades.

Río Uruguay Concordia Salto Grande
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