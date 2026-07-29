Entre Ríos busca ampliar exportaciones y atraer inversiones con una agenda comercial junto a Argelia.

Autoridades de Entre Ríos y el embajador argelino analizaron acciones para impulsar inversiones, abrir mercados y fortalecer el comercio.

Autoridades del Gobierno de Entre Ríos mantuvieron una reunión de trabajo con el embajador de Argelia en Argentina, Lotfi Sebouai, para avanzar en una agenda de cooperación orientada a fortalecer los vínculos comerciales, promover inversiones y generar nuevas oportunidades para la producción provincial.

El encuentro se desarrolló en la Casa de Entre Ríos y fue encabezado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. También participaron representantes de la Cámara de Comercio Argentino Árabe, funcionarios provinciales y autoridades municipales.

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Durante la reunión se analizaron distintas líneas de trabajo vinculadas con la promoción de inversiones, la organización de misiones comerciales, el intercambio entre empresarios y la participación en ferias y eventos económicos internacionales, con el objetivo de ampliar la inserción de los productos entrerrianos en el mercado argelino.

Agenda conjunta

De la actividad participaron los intendentes de San Salvador, Jorge Zambón, y de General Campos, Javier Mendelovich, quienes impulsaron la agenda conjunta en representación de un departamento con fuerte perfil productivo y una destacada actividad arrocera.

En ese marco, se puso de relieve el potencial exportador de Entre Ríos y las posibilidades de incrementar las ventas de productos como arroz, cítricos, cereales, carne, productos avícolas y de la forestoindustria hacia Argelia.

El director general de Relaciones Institucionales, Leandro Jacobi, sostuvo que este tipo de encuentros forman parte de la estrategia provincial de inserción internacional, orientada a abrir nuevos mercados, fortalecer la cooperación institucional y generar oportunidades para el crecimiento de las economías regionales.