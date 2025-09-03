Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

El maíz resultó el cultivo más competitivo en Entre Ríos en el ciclo 2024/25

Según la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el maíz tuvo una rentabilidad promedio del 16%, mientras que el arroz, sorgo y trigo mostraron pérdidas.

3 de septiembre 2025 · 19:20hs
El maíz y la soja fueron los de mayor rentabilidad en Entre Ríos durante la campaña 2024/25.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos analizó la relación entre la inversión realizada, el valor bruto de la producción y la rentabilidad en los cultivos soja, maíz, trigo, sorgo y arroz, sembrados en el ciclo 2024/25. El maíz fue el de mejor rendimiento económico con un promedio de 16%.

Al considerar los costos del proceso productivo, es decir, sin tener en cuenta el pago del arrendamiento ni el costo de comercialización, los productores entrerrianos invirtieron cerca de 1.202 millones de dólares. Esto supone un aumento interanual del 0,5%. Los precios tuvieron distintos comportamientos que determinaron el resultado económico de la campaña, más allá de los rendimientos observados en los cultivos. Además, las alícuotas de derechos de exportación sufrieron cambios durante la campaña, afectando las cotizaciones locales.

Los cultivos en Entre Ríos

La soja tuvo una tendencia bajista a lo largo de la campaña, ya que comenzó la siembra por encima de los 300 dólares por tonelada, pero la cotización pasó a promediar 275 u$s/t durante abril y mayo. A finales de enero la alícuota de retenciones de la oleaginosa pasó temporalmente de 33% a 26% hasta junio, medida que se anunció como permanente a finales de julio.

En trigo también se observó una caída de la cotización a lo largo de su período productivo, donde el precio a mediados de diciembre era un 27% menor al de principios de junio. En enero, su alícuota de retenciones pasó del 12% a 9,5%, transformada como permanente en julio.

En el caso del sorgo, su cotización tuvo niveles similares tanto al inicio de la campaña como a fecha de cosecha, sin embargo, se observaron cotizaciones hasta 12% mayores al promedio de la campaña durante los meses de marzo y abril.

El maíz mantuvo un precio pizarra en dólares relativamente estable promediando los 183 u$s/t, con períodos por encima de los 200 u$s/t en febrero y abril.

En sorgo y maíz las alícuotas de retenciones disminuyeron del 12% al 9,5%, en un primer momento como medida temporal que se extendió hasta junio, y luego a finales de julio como medida permanente.

El arroz combinó un récord provincial de rendimiento con una tendencia bajista en las cotizaciones tanto en el tipo comercial largo fino (el cual predomina en Entre Ríos) y el tipo comercial largo ancho. El primer tipo enfrentó una caída del 40% en la cotización respecto de la vigente en la fecha de siembra. En el caso del tipo largo ancho, el descenso fue del 29%.

Rentabilidad obtenida

Al considerar una producción bajo campo arrendado y la inclusión de costos promedio de comercialización, los buenos rendimientos presentados por el maíz y su estabilidad en el precio consolidan al cultivo como el más competitivo en el ciclo, con una rentabilidad promedio del 16%.

Además, la soja de segunda mostró un beneficio del 7%, a partir de un rendimiento un 34% por encima del promedio del último lustro (sin considerar la campaña 22/23 por la sequía). Asimismo, la soja de primera estuvo más limitada, con una rentabilidad casi nula.

Como contracara, los cultivos arroz, sorgo y trigo mostraron pérdidas en el promedio provincial, superando el 10% en todos los casos. La caída de los precios de trigo y arroz elevaron fuertemente el rendimiento de indiferencia, mientras que en el sorgo los altos costos presentaron un escenario desafiante para la rentabilidad.

