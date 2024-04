El gobierno provincial no presentó oferta salarial a los docentes

El gobierno provincial no presentó una oferta salarial a los docentes. "Necesitamos tiempo para trabajar en una propuesta", indicó Alicia Fregonese

Paritaria docente CGE Agmer AMET.jpg El gobierno y los gremios estatales volverán a reunirse esta semana.

Según consigno APF, Fregonese expresó que la financiación "se promete, hay resoluciones firmadas, pero los fondos no llegan" y aclaró que el gobernador, Rogelio Frigerio, "reclama a diario" por esta problemática. En esta línea, aseguró que la provincia "es el que se tiene que hacer cargo, pero la situación provincial es muy compleja".

"Cada vez que el gobernador pudo se hizo cargo de lo que Nación no estaba aportando. Hoy necesitamos tiempo para poder trabajar en una propuesta", señaló la titular del CGE y acotó: "Queremos dejar tranquilos a los docentes: pensamos en una recomposición y queremos que el salario docente no pierda" y adelantó que no hay fecha para una próxima reunión pero "será a la brevedad".

Agmer Paraná Paro Ctera Fonid Paritarias (3).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Por otro lado, Fregonese informó que se está realizando una auditoría para determinar cuáles son las causas de las recurrentes malas liquidaciones de los salarios docentes. Finalmente, en el marco del paro docente que tuvo 90% de acatamiento en Paraná, la funcionaria comentó que no hay definiciones en torno a un posible descuento por la medida de fuerza: "Creemos que es importante reconocer el trabajo docente del docente que va todos los días al aula", manifestó.