Servicio Meteorológico Nacional: el Gobierno exige 240 nuevos despidos

La pérdida de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) obligará al cierre de varias de estaciones meteorológicas con nefastas consecuencias

La pérdida de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) obligará al cierre de varias de estaciones meteorológicas con nefastas consecuencias

La pérdida de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) obligará al cierre de varias de estaciones meteorológicas con nefastas consecuencias

La pérdida de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) obligará al cierre de varias de estaciones meteorológicas con nefastas consecuencias

La pérdida de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) obligará al cierre de varias de estaciones meteorológicas con nefastas consecuencias

La pérdida de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) obligará al cierre de varias de estaciones meteorológicas con nefastas consecuencias

La pérdida de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) obligará al cierre de varias de estaciones meteorológicas con nefastas consecuencias

La pérdida de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) obligará al cierre de varias de estaciones meteorológicas con nefastas consecuencias

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se encuentra en estado de asamblea permanente luego de que el Gobierno Nacional solicitara una nueva reducción de su planta de trabajadores que alcanzaría a 240 personas . Esta medida forma parte de un plan oficial para profundizar el achicamiento del Estado, que ya suma 66.000 despidos en el sector público y apunta a recortar entre 5.000 y 6.000 puestos adicionales en diversos organismos.

Según denunció Ana Saralegui, meteoróloga y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el SMN, el organismo cuenta actualmente con una planta de 785 empleados , por lo que el recorte solicitado representa casi un tercio del personal actual. Saralegui advirtió que la dotación ideal para el correcto funcionamiento de la actividad debería ser de, al menos, 1.200 trabajadores .

De concretarse estos despidos, la planta se reduciría a 500 personas, una cifra drásticamente inferior a los 900 agentes que operaban antes de marzo de 2024.

SMN desmantelamiento Estado.jpg

Consecuencias operativas y riesgos para la población

La principal preocupación gremial y técnica radica en que la pérdida de personal obligaría al cierre de varias de las 120 estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país. Aquellas que permanezcan abiertas se verían forzadas a reducir sus planes de labor, dejando de observar y recolectar datos las 24 horas por falta de personal para cubrir los turnos.

Esta falta de información básica impactaría directamente en la sociedad a través de:

Pronósticos menos certeros: La menor cantidad de datos debilita la precisión de las previsiones meteorológicas.

La menor cantidad de datos debilita la precisión de las previsiones meteorológicas. Alertas tempranas deficientes: Se vería afectada la capacidad de emitir alertas críticas para el trabajo de Defensa Civil , poniendo en riesgo la seguridad de la población ante fenómenos climáticos.

Se vería afectada la capacidad de emitir alertas críticas para el trabajo de , poniendo en riesgo la seguridad de la población ante fenómenos climáticos. Peligro en la navegación aérea: El SMN provee datos esenciales sobre turbulencias y temperaturas para los despegues; la falta de precisión técnica complicaría la seguridad de los vuelos.

El SMN provee datos esenciales sobre turbulencias y temperaturas para los despegues; la falta de precisión técnica complicaría la seguridad de los vuelos. Impacto en el sector agrícola: La producción perdería calidad en los datos sobre humedad y temperatura, fundamentales para la actividad del campo.

Despidos SMN recortes

Acciones gremiales y conducción militar

Desde ATE señalaron que la situación es crítica y que la actual dirección del organismo, a cargo de Antonio José Mahuad —un militar de carrera pero sin conocimientos de Meteorología—, fue quien informó sobre el pedido de despidos.

En respuesta, los trabajadores mantienen una protesta activa en la casa central del organismo.

Si bien los delegados manifestaron que su intención es evitar medidas extremas para no afectar el tráfico aéreo, advirtieron que si el ajuste continúa, podrían ir al paro, lo que impediría volar en la Argentina ante la imposibilidad de garantizar los servicios mínimos de información meteorológica. "Estamos haciendo magia para mantener el servicio, pero si nos sacan 240 personas, ya no vamos a poder funcionar", dijo la delegada a Radio Con Vos.