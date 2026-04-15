La Municipalidad de San Benito pide que, ante la gran cantidad de agua caída por las abundantes precipitaciones, se pide no circular con vehículos.

San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones

Ante la gran cantidad de agua caída por las abundantes precipitaciones se pide no circular con vehículos en los siguientes puntos de la ciudad de San Benito : Calle Eslovenia sector de Arroyo Las Tunas y Cementerio Parroquial. Piden mantener medidas de precaución.

Se recomienda a los vecinos evitar la zona afectada y mantener las medidas de precaución al desplazarse desde Avenida Friuli.

También se solicita circular con precaución en: Basavilbaso y Marizza

Buenos Aires y Garabasso

Crespo y Rivadavia

Paraná y Uruguay

Para reportar emergencias o solicitar asistencia, el Centro de Atención al Vecino (CAV) WhatsApp: 3436 12-7013. Acción Social: 3435 10-7410

Alerta meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por lluvias y abarca a gran parte del territorio provincia, se esperan acumulados significativos durante la jornada.En los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay rige un alerta naranja hasta la tarde, con lluvias de moderada a fuerte intensidad. En estas zonas, se prevén valores acumulados de entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.