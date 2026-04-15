Ante la gran cantidad de agua caída por las abundantes precipitaciones se pide no circular con vehículos en los siguientes puntos de la ciudad de San Benito: Calle Eslovenia sector de Arroyo Las Tunas y Cementerio Parroquial. Piden mantener medidas de precaución.
San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones
La Municipalidad de San Benito pide que, ante la gran cantidad de agua caída por las abundantes precipitaciones, se pide no circular con vehículos.
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Se recomienda a los vecinos evitar la zona afectada y mantener las medidas de precaución al desplazarse desde Avenida Friuli.
También se solicita circular con precaución en: Basavilbaso y Marizza
Buenos Aires y Garabasso
Crespo y Rivadavia
Paraná y Uruguay
Para reportar emergencias o solicitar asistencia, el Centro de Atención al Vecino (CAV) WhatsApp: 3436 12-7013. Acción Social: 3435 10-7410
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Alerta meteorológico
El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por lluvias y abarca a gran parte del territorio provincia, se esperan acumulados significativos durante la jornada.En los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay rige un alerta naranja hasta la tarde, con lluvias de moderada a fuerte intensidad. En estas zonas, se prevén valores acumulados de entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.