Uno Entre Rios | La Provincia | San Benito

San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones

La Municipalidad de San Benito pide que, ante la gran cantidad de agua caída por las abundantes precipitaciones, se pide no circular con vehículos.

15 de abril 2026 · 13:12hs
San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones

San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones

Ante la gran cantidad de agua caída por las abundantes precipitaciones se pide no circular con vehículos en los siguientes puntos de la ciudad de San Benito: Calle Eslovenia sector de Arroyo Las Tunas y Cementerio Parroquial. Piden mantener medidas de precaución.

LEER MÁS: Temporal en Paraná provoca anegamientos y caída de árboles

Se recomienda a los vecinos evitar la zona afectada y mantener las medidas de precaución al desplazarse desde Avenida Friuli.

San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

San Benito cumple 147 años y lo festejará con grandes actividades

temporal provoca caida de arboles y anegamientos  

Temporal provoca caída de árboles y anegamientos  

También se solicita circular con precaución en: Basavilbaso y Marizza

Buenos Aires y Garabasso

Crespo y Rivadavia

Paraná y Uruguay

Para reportar emergencias o solicitar asistencia, el Centro de Atención al Vecino (CAV) WhatsApp: 3436 12-7013. Acción Social: 3435 10-7410

LEER MÁS: SMN: alertas naranja y amarillo para Entre Ríos

Alerta meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por lluvias y abarca a gran parte del territorio provincia, se esperan acumulados significativos durante la jornada.En los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay rige un alerta naranja hasta la tarde, con lluvias de moderada a fuerte intensidad. En estas zonas, se prevén valores acumulados de entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

San Benito precipitaciones Alerta
Noticias relacionadas
Concordia: iba en bicicleta, un perro la atacó y terminó con serias lesiones.

Concordia: iba en bicicleta, un perro la atacó y terminó con serias lesiones

El alerta naranja del SMN alcanza los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

SMN: alertas naranja y amarillo para Entre Ríos

En el mercado laboral actual hay mucha demanda de empleo, pero poca oferta

Es alta la demanda de empleo pero hay pocas vacantes

Conexión Alto Delta SA, la denominación que tendrá la nueva concesión del puente Rosario-Victoria.

Arranca el cobro del peaje en el puente Victoria - Rosario

Ver comentarios

Lo último

Boca no utilizará el cupo por la lesión de Agustín Marchesín

Boca no utilizará el cupo por la lesión de Agustín Marchesín

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Recapturaron a estafador tras fugarse de su prisión domiciliaria

Recapturaron a estafador tras fugarse de su prisión domiciliaria

Ultimo Momento
Boca no utilizará el cupo por la lesión de Agustín Marchesín

Boca no utilizará el cupo por la lesión de Agustín Marchesín

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Recapturaron a estafador tras fugarse de su prisión domiciliaria

Recapturaron a estafador tras fugarse de su prisión domiciliaria

Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones

San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones

Policiales
Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Bovril: detuvieron a un hombre que le propinó una golpiza a su ex

Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

Kathaleya: con límites al periodismo, se realiza el segundo día del juicio contra los padres de la beba

Kathaleya: con límites al periodismo, se realiza el segundo día del juicio contra los padres de la beba

Camioneta robada en Buenos Aires fue hallada en Concordia

Camioneta robada en Buenos Aires fue hallada en Concordia

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Buscan a un hombre que viajó de Crespo a Paraná con destino a Misiones

Ovación
River tiene su estreno en el Estadio Monumental

River tiene su estreno en el Estadio Monumental

Racing recibe a Botafogo, en un enfrentamiento que podría definir el futuro de Gustavo Costas

Racing recibe a Botafogo, en un enfrentamiento que podría definir el futuro de Gustavo Costas

Rosario Central se presenta en Paraguay

Rosario Central se presenta en Paraguay

Boca no utilizará el cupo por la lesión de Agustín Marchesín

Boca no utilizará el cupo por la lesión de Agustín Marchesín

Boca goleó a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores en la previa del Superclásico

Boca goleó a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores en la previa del Superclásico

La provincia
San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones

San Benito cerró un ingreso a la ciudad por las precipitaciones

Temporal provoca caída de árboles y anegamientos  

Temporal provoca caída de árboles y anegamientos  

Concordia: iba en bicicleta, un perro la atacó y terminó con serias lesiones

Concordia: iba en bicicleta, un perro la atacó y terminó con serias lesiones

SMN: alertas naranja y amarillo para Entre Ríos

SMN: alertas naranja y amarillo para Entre Ríos

Es alta la demanda de empleo pero hay pocas vacantes

Es alta la demanda de empleo pero hay pocas vacantes

Dejanos tu comentario