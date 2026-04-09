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El Gobierno declaró emergencia agropecuaria para productores citrícolas en La Criolla

A través de un decreto del Gobierno provincial, se declaró emergencia agropecuaria para productores citrícolas afectados en la zona de La Criolla.

9 de abril 2026 · 18:13hs
El Gobierno declaró emergencia agropecuaria para productores citrícolas en La Criolla.

Prensa Gobierno

El Gobierno declaró emergencia agropecuaria para productores citrícolas en La Criolla.

A través de un decreto del Gobierno provincial, se declaró emergencia agropecuaria para productores citrícolas afectados en la zona de La Criolla. La medida alcanza a viveristas de plantas cítricas afectados por el granizo en 2025 y que les permitirá acceder a beneficios impositivos, entre otras herramientas.

La resolución se dio a conocer durante la visita del gobernador Rogelio Frigerio a un emprendimiento vitivinícola en La Criolla, Concordia.

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La palabra desde el Gobierno

Al respecto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Ho, explicó que en 2025 "hubo un evento climático muy intenso de granizo que afectó específicamente a todos los viveros de la zona. Ante este evento, la empresa que hoy visitamos nos avisó e inmediatamente pusimos en funcionamiento el sistema que conlleva inspecciones, convocamos al INTA para que hiciera los informes pertinentes, se convoque a la comisión de emergencia agropecuaria y se concrete la declaración de emergencia".

Eso conllevó un proceso que concluye en el decreto firmado y la vigencia de la emergencia para toda la zona de La Criolla, específicamente para los viveros de plantas cítricas.

El funcionario detalló que esto permitirá "a los viveristas conseguir financiamiento porque el costo de los materiales es muy importante. Ellos ya lo hicieron y se conseguirá el financiamiento para poder afrontar los costos".

En ese marco, destacó además la importancia de actuar rápidamente porque "históricamente este proceso de las emergencias agropecuarias llevaba hasta años. Creo que estamos batiendo récord porque en no más de dos semanas tenemos convocado al comité de emergencia con todas las pruebas a la vista, se están tomando las decisiones, y desde Nación se está homologando esta emergencia en tiempo récord también. Eso le permite a los afectados tener beneficios impositivos, Arca, Banco Nación, etcétera. Es decir, son las herramientas que tenemos que aprovecharla de la mejor manera posible".

Comentó que "el Consejo Federal de Inversión tiene líneas específicas de ayuda para esto, por lo cual dimos una respuesta rápida a un problema concreto en esta zona del departamento Concordia", agregó.

Por último, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca dijo que tenemos "el registro de todos los productores y se les está avisando personalmente sobre la vigencia del decreto"

Gobierno La Criolla emergencia
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