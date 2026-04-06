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Entre Ríos: prorrogan permisos de transporte "puerta a puerta" y suburbanos hasta fin de año

El Gobierno de Entre Ríos extendió la vigencia de las autorizaciones actuales mientras avanza en un nuevo diseño de movilidad y un proceso licitatorio general para el sistema de transporte público

6 de abril 2026 · 15:35hs
Entre Ríos: prorrogan permisos de transporte puerta a puerta y suburbanos hasta fin de año

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Entre Ríos: prorrogan permisos de transporte "puerta a puerta" y suburbanos hasta fin de año

El Gobierno provincial extendió la vigencia de las autorizaciones actuales mientras avanza en un nuevo diseño de movilidad y un proceso licitatorio general para el sistema de transporte público.

A través del decreto publicado en el Boletín Oficial Nº 28.307 el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, oficializó la prórroga de los permisos para servicios de transporte público de pasajeros en las modalidades de "puerta a puerta" y "suburbanos". La medida extiende la validez de las licencias actuales, que vencían el pasado 31 de marzo, hasta el 31 de diciembre de 2026.

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El objetivo central de esta resolución es evitar la interrupción de los traslados mientras la Secretaría de Transporte trabaja en una reforma integral del sector. Según los considerandos de la norma, la administración provincial busca "cumplir los objetivos de una nueva configuración de movilidad provincial que ampare los cambios en el sistema de transporte público de pasajeros".

Continuidad y precariedad

La resolución aclara que esta extensión no implica una concesión definitiva, sino una herramienta para garantizar que los ciudadanos no pierdan conectividad. El texto oficial destaca que resulta imperioso "desarrollar un nuevo ordenamiento del sistema de transporte, con una adecuada planificación, trazando un marco estratégico integral y desde allí, apuntar a un proceso licitatorio general".

Bajo esta premisa, la renovación de los permisos se dispone con carácter "precario, excepcional o extraordinario". La norma subraya que esta figura jurídica "no genera derecho subjetivo alguno a favor de la empresa permisionaria, pudiendo ser revocado cuando razones fundadas de interés público así lo aconsejen".

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Protección del empleo y cambios de firmas

Desde la Casa de Gobierno señalaron que la decisión también responde a la necesidad de proteger el tejido económico local. El decreto afirma que "el Gobierno Provincial considera prioritaria la protección del empleo y la empresa, siendo conveniente evitar alteraciones intempestivas en la prestación del servicio que impacten en dichos sectores". Además de la prórroga, el decreto ratificó una serie de transferencias de titularidad de servicios clave.

Entre los cambios más destacados se encuentran:

*Los servicios que conectan Paraná con Villaguay, Concordia, Federación y Diamante, que pasan de la empresa "HER S.A" a manos de "CODTA S.R.L".

*Los recorridos entre Paraná, Hernandarias y Piedras Blancas, así como las rutas Federal-Concordia, que ahora serán operados por "UBAJAY COMBUSTIBLES S.R.L.".

Finalmente, la Secretaría de Transporte queda facultada para seguir ajustando frecuencias, recorridos y modalidades de prestación según las variaciones de la demanda, con el fin de procurar "servicios eficientes, seguros y con el menor costo social, económico y ambiental posible".

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