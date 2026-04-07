Salud Mental: el Gobierno enviará una nueva Ley al Congreso

La nueva ley de salud mental modifica aspectos centrales de la norma vigente y reabre el debate sobre el abordaje de padecimientos mentales en Argentina

La nueva ley de salud mental modifica aspectos centrales de la norma vigente y reabre el debate sobre el abordaje de padecimientos mentales en Argentina

El Gobierno enviará al Congreso una nueva Ley de Salud Mental al Congreso , según comunicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni a través de su cuenta de X. La iniciativa apunta a modificar aspectos centrales de la normativa vigente y reabrir el debate sobre el abordaje de los padecimientos mentales en la Argentina.

Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, revelaron que el proyecto contempla una actualización de la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, con intención de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”.

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

“Busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”, argumentaron, al tiempo que revelaron que aspiran a “clarificar” conceptos y criterios.

Para la tarea se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales de la salud mental, pero también de actores del ámbito judicial y legislativo para detectar los problemas en la práctica diaria.

Terapia salud mental suicidio psicólogo 1.jpg

Entre los impedimentos se detectó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental.

El término “padecimiento mental” es “ambiguo” y “demasiado amplio” lo que complicaría los diagnósticos y demoras en la intervención. “El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde la cartera.

Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con intención de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”.

Sin embargo, aclaran que la internación continuará siendo un “recurso excepcional”, pero “necesario”, y remarcan que los psiquiatras podrán indicar una “internación involuntaria”, que deberá ser ratificada por

un equipo interdisciplinario.

Suicidio.jpeg La Mesa por la Salud Mental advierte que Entre Ríos duplica la media nacional de suicidios.

“Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, sostuvieron.

En otro pasaje del proyecto, propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, en detrimento a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos.

Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas. Además, se propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y Sedronar, publicó Noticias Argentinas.