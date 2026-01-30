Uno Entre Rios | La Provincia | Gobierno

El Gobierno provincial advierte sobre el riesgo extremo de incendios en Entre Ríos

Ante el reporte del SMN, el Gobierno provincial refuerza la prevención y llama a no realizar quemas ni arrojar colillas en zonas rurales.

30 de enero 2026 · 12:22hs
Ante el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, reforzó las tareas de monitoreo y sensibilización sobre el riesgo ígneo en todo el territorio entrerriano.

Las autoridades subrayan la importancia de comprender el Índice Meteorológico de Peligro (FWI) para extremar los cuidados y prevenir incidentes.

Entre Ríos: autoridades advierten sobre peligro de incendios y llaman a prevenir

Servicio Meteorológico Nacional (1).jpeg

El sistema utilizado, FWI (Fire Weather Index), es un estándar internacional que permite proyectar el comportamiento potencial de un incendio forestal en su punto de mayor intensidad, habitualmente cerca de las 16.

Este cálculo no es arbitrario; surge de un procesamiento técnico diario basado en datos que integran variables críticas como la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y las precipitaciones acumuladas.

A partir de esta información, el personal técnico obtiene indicadores clave como el FFMC, que mide la probabilidad de ignición por causas humanas, y el ISI, que indica la velocidad de propagación de las llamas.

El riesgo de incendios se categoriza para coordinar los operativos de prevención y combate. En niveles bajos y moderados, los combustibles presentan humedad suficiente y los focos son controlables. En un nivel alto, el inicio del fuego puede volverse problemático si no se actúa de inmediato.

En tanto, los niveles muy alto y extremo presentan comportamientos explosivos, riesgos de fuego de copa y propagación veloz, lo que hace fundamental la prevención y la acción rápida de las autoridades.

Desde el Gobierno de Entre Ríos se recuerda que el factor humano es el principal desencadenante de incendios. Por ello, se insta a la población a no realizar quemas de pastizales o residuos bajo ninguna circunstancia, evitar arrojar colillas de cigarrillos o fósforos en zonas rurales y consultar siempre con las autoridades locales antes de realizar actividades que involucren fuego.

La prevención es una política de Estado, pero requiere del compromiso de cada entrerriano para proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad pública.

