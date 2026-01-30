Tres muertos en un choque sobre la Ruta 18 y ya son 25 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos Tres hombres murieron tras un choque frontal entre un camión brasileño y una camioneta en la Ruta 18, cerca de Las Tunas. 30 de enero 2026 · 08:41hs

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este viernes sobre la ruta nacional 18, a la altura del kilómetro 77, en inmediaciones de Paraje Las Tunas, departamento Paraná. Según se supo, un camión brasileño impactó de frente contra una camioneta Nissan Frontier, provocando la muerte de tres hombres y un cuarto se encuentra en grave estado.

Tres víctimas fallecieron en el lugar como consecuencia de la violencia del impacto. Personal policial y servicios de emergencia trabajan en la zona para asistir la situación y ordenar el tránsito.

Trágico choque frontal en la ex Ruta 18 dejó una víctima fatal Ruta 18: una camioneta cayó a una zanja tras un despiste

El conductor del camión salió ileso. Fue identificado como Andre Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años. Nacionalidad brasileña. camioneta choque ruta 18 LEER MÁS: Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado Las autoridades investigan las causas que originaron el siniestro. Más muertes en siniestros viales Con este hecho, ascienden a 25 las muertes por siniestros viales en la provincia de Entre Ríos en lo que va del año, una cifra que vuelve a encender la alarma sobre la seguridad en las rutas.