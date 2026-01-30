Bomberos Voluntarios realizaron más de 3.300 intervenciones en Entre Ríos durante 2025.

El jefe de Operaciones de Bomberos Voluntarios, Carlos Nosalevich, dialogó con UNO y realizó un balance de las más de 3.300 intervenciones en Entre Ríos.

El Comandante Mayor Carlos Nosalevich, jefe de Operaciones de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV) y del Comando Único de Operaciones (CUO), realizó un balance del año 2025 en materia de intervenciones en la provincia y brindó precisiones sobre la situación actual, el riesgo de incendios forestales y la disponibilidad de recursos ante emergencias nacionales.

En diálogo con UNO , Nosalevich señaló que, si bien el inicio de 2026 se presenta muy activo, el año pasado mostró una leve baja respecto de los registros anteriores.

Balance 2025: más de 3.300 intervenciones

"En lo que se refiere a intervenciones en el territorio de la provincia, tuvimos bastante actividad. El 2025 fue un poco menor que el 2024 y el 2023, pero igualmente llegamos a registrar entre 3.300 y 3.400 intervenciones en todo Entre Ríos, sumando el trabajo de todas las instituciones de bomberos", explicó.

Asimismo, destacó la importancia del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA) como herramienta estadística. "Toda esta información está registrada en el RUBA, donde cada asociación carga sus intervenciones. Esto nos permite contar con estadísticas por ciudad, por cuartel y también con un relevamiento a nivel provincial", indicó.

Incendios forestales: la principal amenaza

Al referirse a las áreas con mayor cantidad de llamados, Nosalevich precisó que los incendios forestales continúan siendo el principal problema. "La mayor cantidad de intervenciones se da en la costa del río Uruguay, donde hay forestaciones. La mayoría de los incendios fueron forestales: tuvimos alrededor de 1.600 a 1.800 incendios de este tipo en toda la provincia, mientras que los incendios en viviendas rondaron los 500. Esto triplica ampliamente las intervenciones estructurales, como casas o vehículos".

Además, remarcó que la situación se agrava durante la época estival. "Depende mucho del verano. En esta época se concentran los incendios forestales en la costa del Uruguay, el norte de la provincia, zonas de montes nativos y las islas".

Clima y sequías: factores de la baja

Consultado sobre la leve disminución en comparación con años anteriores, el jefe de Operaciones lo atribuyó a factores climáticos. "Hasta 2023 tuvimos grandes sequías, con incendios muy importantes, como los de Corrientes. Luego comenzaron algunas precipitaciones durante el invierno y hasta entrada la primavera, lo que ayudó a reducir un poco la sequía".

No obstante, advirtió que la situación sigue siendo delicada. "En algunos sectores, como el norte de la provincia, la sequía continúa siendo muy marcada. La disminución fue mínima y recién vamos a ver resultados más claros el año que viene. Todavía necesitamos muchos más milímetros de lluvia".

Apoyo nacional: recursos ante emergencias

Nosalevich también se refirió a los incendios en la Patagonia y a la eventual participación de bomberos entrerrianos. "Recibimos un relevamiento tanto del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios como de Defensa Civil de la provincia, a pedido de la Agencia Federal de Emergencias, para conocer la disponibilidad de recursos para enviar a Chubut".

Detalló que desde Entre Ríos se informó rápidamente la capacidad operativa. "Enviamos un informe indicando que teníamos alrededor de 60 brigadistas disponibles para la primera y segunda semana de febrero, seis autobombas 4x4 con capacidad superior a 6.000 litros y ocho camionetas 4x4".

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se activó el envío de bomberos voluntarios. "El requerimiento concreto fue el envío de cuatro brigadistas y, hasta el momento, Bomberos Voluntarios no fueron activados. Además, nosotros estamos en una zona caliente por la época del año, por lo que solo se enviarán recursos mínimos si así se solicita".

Prevención y limitaciones: la lluvia, el mejor aliado

Sobre la persistencia de los incendios forestales a nivel nacional, Nosalevich fue contundente. "Me tocó estar en La Niña, en Neuquén, hace dos años, y el único que pudo apagar el incendio fue la lluvia. No hay recurso humano ni tecnológico que alcance cuando el fuego se propaga a gran escala".

Y agregó: "La clave es atacar el incendio cuando recién comienza, cuando son pocas hectáreas. Una vez que se propaga, prácticamente es imposible. Estados Unidos tiene los mejores recursos, aviones y equipos, y aun así California arde todos los años".

En ese sentido, insistió en la necesidad de prevención. "Hace falta mucha prevención, capacitación a los pobladores y evitar las quemas. También es fundamental contar con recursos económicos. Nosotros no podemos movilizarnos cientos de kilómetros sin la garantía mínima de combustible".

Fondos y financiamiento: aclaración sobre recursos

Nosalevich también aclaró información vinculada a fondos destinados a bomberos. "Lo que se liberó no es un aporte extraordinario del Estado. Son fondos genuinos de las leyes D-25 y D-54, que provienen del 0,5% de cada seguro que pagan los ciudadanos. Ese dinero va a una caja nacional y luego se redistribuye".

Y agregó: "No son fondos que se le sacan a otra institución ni dinero nuevo del Estado. Es plata que proviene de la gente que paga seguros".

Expectativas 2026: desafíos económicos y operativos

Finalmente, el jefe de Operaciones se refirió al panorama para el año en curso. "La perspectiva es crítica, principalmente por la situación económica. Somos instituciones sin fines de lucro que vivimos de las recaudaciones propias de cada ciudad, y hoy se nos hace muy difícil afrontar gastos básicos como el combustible".

Advirtió que, de no mejorar el contexto, podrían surgir complicaciones operativas. "Vamos a responder con todos los recursos disponibles, pero si la situación no mejora, en algunas ciudades se va a tener que empezar a elegir a qué intervención asistir para no malgastar recursos. El verano va a ser muy complicado y seguramente hasta marzo o abril tendremos muchas intervenciones en la provincia".