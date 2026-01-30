Eusebio Guiñazú es el nuevo entrenador asistente de Los Pumitas.

La Unión Argentina de Rugby designó a Eusebio Guiñazú como nuevo entrenador asistente de Los Pumitas , en reemplazo de Galo Álvarez Quiñonez, quien se encuentra a cargo de los forwards de Dogos XV.

En un año sumamente exigente, con el Rugby Championship y la Copa del Mundo de la categoría en el horizonte, el staff técnico del seleccionado juvenil quedó conformado por Nicolás Fernández Miranda, Carlos Mohapp y el propio Guiñazú.

Los Pumitas suman a Eusebio Guiñazú como entrenador asistente

Tras confirmarse su incorporación, Eusebio Guiñazú manifestó su entusiasmo por este nuevo desafío: "En primer lugar, tengo muchísima felicidad por volver a un lugar que ha formado parte de mi vida durante toda mi carrera; tanto como jugador como también entrenador. Estoy súper agradecido y contento de sumarme a este proceso que viene haciendo específicamente el equipo que lidera Nico (Fernández Miranda) con el M20 pero también a este proceso de desarrollo que hace la Unión Argentina de Rugby. Buscaré integrarme lo más rápido posible y agregar valor en lo que a mi me corresponda. Así que realmente muy feliz por sumarme a algo que está dando muy buenos resultados".

Además, Guiñazú agregó: "Me sumo a un staff consolidado que viene trabajando juntos hace un año y mi desafío será con los forwards. La primera premisa es continuar con algo que viene funcionando muy bien hace unos años, que es la revalorización del scrum. Volver a poner en valor nuestra formación madre y con todas las otras cosas del juego de forwards por supuesto que vienen de la mano con el scrum, como es la obtención general y el juego específico con line y maul".