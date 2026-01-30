Violenta pelea de jóvenes en una plaza de Paraná: hubo demorados y secuestraron cuchillos

Un grupo de jóvenes protagonizó una pelea en la plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná. Hubo cuatro demorados y la Policía secuestró armas blancas.

Hubo cuatro menores demorados brevemente. Las armas fueron encontradas tiradas en la plaza, presumiblemente abandonada por otros adolescentes que participaron de la pelea.

Un grave hecho de violencia protagonizado por un grupo de jóvenes tuvo lugar la noche del jueves en la ciudad de Paraná, lo que motivó la intervención policial y el secuestro de armas blancas.

El episodio ocurrió en la plaza Mujeres Entrerrianas, donde, según se informó, varios jóvenes se encontraban protagonizando una pelea a golpes de puño. La situación fue advertida a través de un llamado a la División 911, que dio aviso a personal de la Comisaría Décima.

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Al llegar al lugar, los efectivos lograron demorar a parte de los involucrados, ya que el resto se había retirado antes del arribo policial. Los jóvenes presentes fueron identificados y, en principio, no se constató que presentaran lesiones.

Durante la inspección del espacio público y de las pertenencias, la Policía halló varias armas blancas tiradas en el lugar, las cuales fueron secuestradas de manera preventiva con el objetivo de resguardar la seguridad y evitar consecuencias mayores.

Finalmente, al no registrarse personas lesionadas ni denuncias formales, los jóvenes fueron autorizados a retirarse, quedando las actuaciones a cargo de las autoridades policiales.