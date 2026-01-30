Uno Entre Rios | Policiales | Plaza

Violenta pelea de jóvenes en una plaza de Paraná: hubo demorados y secuestraron cuchillos

Un grupo de jóvenes protagonizó una pelea en la plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná. Hubo cuatro demorados y la Policía secuestró armas blancas.

30 de enero 2026 · 08:12hs
Hubo cuatro menores demorados brevemente. Las armas fueron encontradas tiradas en la plaza

Hubo cuatro menores demorados brevemente. Las armas fueron encontradas tiradas en la plaza, presumiblemente abandonada por otros adolescentes que participaron de la pelea.

Un grave hecho de violencia protagonizado por un grupo de jóvenes tuvo lugar la noche del jueves en la ciudad de Paraná, lo que motivó la intervención policial y el secuestro de armas blancas.

El episodio ocurrió en la plaza Mujeres Entrerrianas, donde, según se informó, varios jóvenes se encontraban protagonizando una pelea a golpes de puño. La situación fue advertida a través de un llamado a la División 911, que dio aviso a personal de la Comisaría Décima.

El Patito Sirirí luce renovado tras su puesta en valor.

La plaza del Patito Sirirí luce renovada tras su puesta en valor

choque de camiones en la autovia 12 dejo a un conductor atrapado y herido

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

LEER MÁS: Paraná: familias de víctimas reclaman la baja de la edad de imputabilidad

Al llegar al lugar, los efectivos lograron demorar a parte de los involucrados, ya que el resto se había retirado antes del arribo policial. Los jóvenes presentes fueron identificados y, en principio, no se constató que presentaran lesiones.

Durante la inspección del espacio público y de las pertenencias, la Policía halló varias armas blancas tiradas en el lugar, las cuales fueron secuestradas de manera preventiva con el objetivo de resguardar la seguridad y evitar consecuencias mayores.

Finalmente, al no registrarse personas lesionadas ni denuncias formales, los jóvenes fueron autorizados a retirarse, quedando las actuaciones a cargo de las autoridades policiales.

Plaza Paraná Armas
Noticias relacionadas
tres muertos en un choque sobre la ruta 18 y ya son 25 las victimas fatales por siniestros viales en entre rios

Tres muertos en un choque sobre la Ruta 18 y ya son 25 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos

EL hecho ocurrió en la Unidad Penal 9 de El Potrero de Gualeguaychú.

Autopsia confirma muerte sin signos de violencia de un interno en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Un Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios y los Bomberos Zapadores trabajaron de manera conjunta para sofocar el incendio.

Se incendió una vivienda en Paraná

De izquierda a derecha: Tomás Flores, Facundo Bracamonte, Eduardo Silva y Katherine Alva (sobreviviente).

Paraná: familias de víctimas reclaman la baja de la edad de imputabilidad

Ver comentarios

Lo último

FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Ultimo Momento
FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

FARER alerta sobre los riesgos de incendios rurales

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización

Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización

El Gobierno anuncia nuevos ajustes en tarifas: gas 16,9% y luz 3,6%

El Gobierno anuncia nuevos ajustes en tarifas: gas 16,9% y luz 3,6%

Policiales
Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Tres muertos en un choque sobre la Ruta 18 y ya son 25 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos

Tres muertos en un choque sobre la Ruta 18 y ya son 25 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos

Violenta pelea de jóvenes en una plaza de Paraná: hubo demorados y secuestraron cuchillos

Violenta pelea de jóvenes en una plaza de Paraná: hubo demorados y secuestraron cuchillos

Autopsia confirma muerte sin signos de violencia de un interno en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Autopsia confirma muerte sin signos de violencia de un interno en la Unidad Penal de Gualeguaychú

Se incendió una vivienda en Paraná

Se incendió una vivienda en Paraná

Ovación
Kendry Páez llegó a Buenos Aires para sumarse a River Plate

Kendry Páez llegó a Buenos Aires para sumarse a River Plate

Gustavo Fernández, el tenista argentino que hizo historia en Australia

Gustavo Fernández, el tenista argentino que hizo historia en Australia

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Expectativas por la Maratón de la Mujer de Concordia

Están los cruces de playoffs de la Liga de Campeones

Están los cruces de playoffs de la Liga de Campeones

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

Liga Nacional: Echagüe y Rowing se llevan todas las miradas este fin de semana

La provincia
Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Vialidad Nacional realiza bacheos en la Ruta Nacional 18 a la altura de San Salvador

Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización

Emanuel Gainza se reunió con directivos del Túnel Subfluvial para impulsar la modernización

El Gobierno provincial advierte sobre el riesgo extremo de incendios en Entre Ríos

El Gobierno provincial advierte sobre el riesgo extremo de incendios en Entre Ríos

Bomberos Voluntarios realizaron más de 3.300 intervenciones en Entre Ríos durante 2025

Bomberos Voluntarios realizaron más de 3.300 intervenciones en Entre Ríos durante 2025

Dejanos tu comentario