Gustavo Fernández, el tenista argentino que hizo historia en Australia

Gustavo Fernández, junto al japonés Tokito Oda, se coronó campeón del Abierto de Australia en doble adaptados. El argentino completó el Grand Slam Carrera.

30 de enero 2026 · 11:22hs
Gustavo Fernández hizo historia este viernes al consagrarse campeón de dobles adaptado en el Abierto de Australia para conseguir el Grand Slam carrera. El tenista argentino, que hizo dupla con el japonés Tokito Oda, se impuso por 6-2 y 6-1 ante el español Daniel Caverzaschi y el neerlandés Ruben Spaargaren, que habían llegado a este torneo como los máximos candidatos.

El encuentro fue un verdadero monólogo por parte del binomio Fernández-Oda, que en todo momento dominaron con muchísima contundencia para llevarse una cómoda victoria en solo una hora y cinco minutos de juego.

Este triunfo representó una doble alegría para Fernández, ya que no solo ganó el Abierto de Australia sino que también completó el Grand Slam carrera en dobles, que significa ganar todos los “Majors” (Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open). La de este viernes representó la cuarta consagración en dobles en un Grand Slam para el argentino, que también había ganado Roland Garros 2019, Wimbledon 2015 y 2022 y el US Open 2025.

Fernández también tiene una más que destacable vitrina en singles, ya que ganó cinco títulos de Grand Slam: el Abierto de Australia 2017 y 2019, Roland Garros 2016 y 2019 y Wimbledon 2019.

Gustavo Fernández y Tokito Oda, amigos y enemigos en el mismo día

Fernández y Oda fueron protagonistas de una curiosa situación este viernes, ya que solo unas horas antes de la consagración en dobles fueron oponentes en las semifinales de singles. Allí el triunfo quedó en manos del japonés de 19 años, quien se impuso por 6-1 y 7-6(2), luego de una hora y 21 minutos de juego.

El joven japonés es el gran dominador del circuito y va en busca de su séptimo título de Grand Slam en singles, que además representaría el cuarto consecutivo luego de los obtenidos en Roland Garros, Wimbledon y el US Open 2025.

