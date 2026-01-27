Uno Entre Rios | Economia | Gobierno

El Gobierno rechazó pedido de informe sobre la ubicación del oro

El Gobierno rechazó un pedido de informe sobre la ubicación del oro argetnino sacado del país. Fue en el marco del juicio por la expropiación de YPF

27 de enero 2026 · 11:23hs
El Gobierno rechazó un pedido de informe sobre la ubicación del oro argetnino sacado del país. Fue en el marco del juicio por la expropiación de YPF

El Gobierno rechazó un pedido de informe sobre la ubicación del oro argetnino sacado del país. Fue en el marco del juicio por la expropiación de YPF

El Gobierno nacional rechazó un pedido para revelar la ubicación de las reservas del oro del país, en el marco de la causa que se tramita en Estados Unidos por la estatización de YPF. La presentación ingresó al juzgado de Loretta Preska, según dio a conocer el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales.

“El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”, precisó Maril.

A través del Decreto 53/2026, el Presidente Javier Milei amplió el temario del Congreso para tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil. 

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El Gobierno confirmó que la Ley Penal Juvenil se tratará en sesiones extraordinarias.

El Gobierno confirmó que la Ley Penal Juvenil se tratará en sesiones extraordinarias

"La República Argentina, esta madrugada respondió al pedido de los beneficiarios del fallo YPF quienes solicitaron a la Juez Preska ordenar al país la producción de una declaración jurada que indique la ubicación y uso de las reservas de oro del BCRA. El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información. De todos modos, enviará un pedido al BCRA. El Gobierno también rechazó el pedido de los beneficiarios para que el Ministro Luis Caputo se presente a declarar sobre dicha información", aportó.

Embed

Por otro lado, también rechazó el pedido de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar para dar precisiones sobre el pedido. El Gobierno señaló que le hará el pedido correspondiente al Banco Central.

LEER MÁS: Aseguran que el 60% de las reservas en oro ya estaría fuera del país

Los beneficiarios del fallo por US$16.000 millones intentan establecer conexiones para detectar activos que le permitan a la jueza ordenar la ejecución de la sentencia.

Cabe recordar que Argentina apeló el fallo condenatorio de Preska y está a la espera de esa resolución por parte de la Corte de Apelaciones.

Gobierno oro YPF
Noticias relacionadas
reformas, senado y negociacion con gobernadores: la hoja de ruta del gobierno en febrero

Reformas, Senado y negociación con gobernadores: la hoja de ruta del gobierno en febrero

Milei convocó a sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero para tratar la reforman laboral, de la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE.

El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar reforma laboral, glaciares y el acuerdo Mercosur - UE

El Gobierno prorrogó la emergencia energética en gas hasta fines de 2027 y busca privatizar la importación de GNL

Gas: prorrogaron la emergencia energética hasta 2027

el fin del pago rechazado: por que el debito con multiples medios de pago beneficia a usuarios y empresas

El fin del "pago rechazado": por qué el débito con múltiples medios de pago beneficia a usuarios y empresas

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan Del camino en Paraná

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan "Del camino" en Paraná

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Ultimo Momento
El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan Del camino en Paraná

Nicolás Faes Micheloud y Walter Arjona presentan "Del camino" en Paraná

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Policiales
Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Incautaron millonaria carga de cigarrillos ingresados ilegalmente a Entre Ríos

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Un camionero perdió la vida en un despiste sobre la Ruta 127

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Federación: una mujer fue atacada con un machete durante una pelea familiar

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Paraná: salió a robar con la tobillera electrónica

Ovación
Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Central Entrerriano celebró su séptima victoria en serie

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Con solo 11 años, la concordiense Alyson Guerra se alista para una nueva prueba en River Plate

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Copa Entre Ríos: quedaron definidos los cruces de los octavos de final

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

Liga Nacional: Rowing cerró un gran fin de semana

La provincia
Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Se inicia este sábado el Cronograma de pagos a la administración pública 

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Chango Spasiuk protagoniza una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Feria judicial en Entre Ríos: consejos de especialista en Derecho de Familia

Feria judicial en Entre Ríos: consejos de especialista en Derecho de Familia

Entre Ríos: oficializaron la organización ministerial

Entre Ríos: oficializaron la organización ministerial

SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

SMN: persisten las alertas naranja y amarilla para Entre Ríos

Dejanos tu comentario