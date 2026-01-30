Uno Entre Rios | Policiales | Camiones

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Choque de dos camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido, rescatado tras una hora de trabajo en equipo.

30 de enero 2026 · 11:53hs
Un siniestro vial protagonizado por dos camiones se registró este jueves por la mañana en el kilómetro 136 de la Autovía N°12, en sentido Entre Ríos–Buenos Aires, dejando a un conductor atrapado y con lesiones.

El accidente involucró a dos camiones Scania que circulaban desde Brasil hacia Buenos Aires. Según informaron los Bomberos Voluntarios de Ceibas, el primer camión se detuvo mientras se realizaban tareas de mantenimiento en la calzada. El segundo camión no logró frenar a tiempo, impactando contra el primero, y terminó parcialmente sumergido en la zona del bañado tras chocar también contra un poste del tendido eléctrico de alta tensión.

Conductor atrapado

El conductor del primer camión, un hombre de 46 años de nacionalidad brasileña, quedó atrapado en la cabina con sus miembros inferiores aprisionados. Debido a la inestabilidad del terreno y al agua que alcanzaba la cintura, su rescate requirió aproximadamente una hora de trabajo coordinado entre bomberos, personal de Gendarmería, Policía, trabajadores de mantenimiento de la ruta, personal de salud del Centro de Salud Brazo Largo y técnicos de Enersa.

El hombre fue finalmente liberado y trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú con politraumatismos, mientras que el conductor del segundo camión, un hombre de 63 años, resultó ileso.

Las autoridades destacaron la colaboración de todas las fuerzas intervinientes y la rapidez del trabajo en equipo que permitió el exitoso rescate pese a las difíciles condiciones del terreno y la presencia del tendido eléctrico.

