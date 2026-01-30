Uno Entre Rios | Policiales | autopsia

Autopsia confirma muerte sin signos de violencia de un interno en la Unidad Penal de Gualeguaychú

La autopsia determinó que Dante Oroño, interno de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, murió por causas naturales y sin signos de violencia.

30 de enero 2026 · 08:02hs
EL hecho ocurrió en la Unidad Penal 9 de El Potrero de Gualeguaychú.

EL hecho ocurrió en la Unidad Penal 9 de El Potrero de Gualeguaychú.

La autopsia realizada en la morgue de Oro Verde, determinó que no tenía signos de violencia el cuerpo de Dante Oroño, el interno de la Unidad Penal 9 de El Potrero-Gualeguaychú que fuera encontrado muerto el viernes pasado.

“Normal, sin lesiones ni externas ni internas, nada anormal, hay que esperar los resultados de la anatomía patológica por si surge alguna información. En principio, muerte natural”, dijo el fiscal Jorge Gutiérrez.

Choque de camiones en la Autovía 12 dejó a un conductor atrapado y herido

Tres muertos en un choque sobre la Ruta 18 y ya son 25 las víctimas fatales por siniestros viales en Entre Ríos

El cuerpo de Oroño, de 27 años, será entregado a una tía e inhumado en la ciudad Paraná. Oroño era epiléptico y había tenido algunos intentos de suicidio, y fue encontrado sin vida por personal del Servicio Penitenciario cuando le llevaban la medicación.

El compañero de celda estaba durmiendo, y manifestó que no había advertido el fallecimiento del otro interno. El fiscal de Gualeguaychú, Jorge Gutiérrez, tomó intervención en el caso y si bien las primeras informaciones apuntaron a una muerte natural, ordenó medidas para una investigación.

Dante Oroño estaba alojado como procesado y llegó a la unidad desde Paraná, por un robo agravado, el 24 de diciembre pasado, indica Radio Máxima.

