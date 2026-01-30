Confirmaron la identidad de las víctimas fatales del accidente en la Ruta 18.

Confirmaron la identidad de las tres personas fallecidas en el choque frontal ocurrido este viernes en la Ruta 18, a la altura de Paraje Las Tunas.

Las autoridades confirmaron en las últimas horas la identidad de las tres personas fallecidas en el trágico accidente de tránsito ocurrido este viernes sobre la Ruta Nacional 18 , a la altura del kilómetro 77, en inmediaciones de Paraje Las Tunas, departamento Paraná.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Fister, Iaac Natanael; Fonseca, Sebastián Ismael; y Casal, Alejandro, todos oriundos de la localidad de San Benito, provincia de Entre Ríos. Los tres hombres perdieron la vida en el lugar como consecuencia de la violencia del impacto.

El siniestro se produjo cuando, por causas que aún se investigan, un camión de origen brasileño colisionó de frente contra una camioneta Nissan Frontier en la que se desplazaban las víctimas. Un cuarto ocupante del vehículo menor permanece internado en grave estado.

El conductor del camión, identificado como Andre Fernando Robledo Pereira Junior, de 31 años y de nacionalidad brasileña, resultó ileso.

Finalmente, se informó que los médicos del Hospital Castilla Mira de Viale decidieron trasladar a Paraná al cuarto ocupante de la camioneta, quien sobrevivió al impacto frontal con el camión. Según indicaron, su estado es crítico y muy grave. De acuerdo con fuentes policiales, el herido, oriundo de la zona rural de Villa Urquiza, se encuentra internado en el Hospital San Martín, donde será sometido a una intervención quirúrgica.