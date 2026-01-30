"Canción con Todos" es un viaje musical por el mundo. Se presentará en el quincho El Remanso, en la playa del Paraná Rowing Club.

Carlos Ullan presenta "Canción con Todos" en el Paraná Rowing Club.

El tenor lírico Carlos Manuel Ullán será el protagonista de una nueva propuesta cultural del Rowing. Este sábado, a las 21, presentará "Canción con Todos2, un viaje musical por el mundo que tendrá lugar en el quincho El Remanso, en la playa del Paraná Rowing Club.

La iniciativa propone un recorrido por distintas expresiones de la música universal, guiado por la voz y el arte de Ullán, artista de reconocida trayectoria y estrechamente vinculado a la institución, de la que forma parte como socio. Su participación refuerza el sentido de pertenencia y el vínculo entre el club y la cultura, en una experiencia pensada para el disfrute colectivo y el encuentro.

Abel Pintos encabeza la venta de plateas para la Fiesta Nacional de la Artesanía 2026

Canción con todos

rowing.jpg La sede central de Rowing en crecimiento.

"Canción con Todos" se presenta como una velada íntima y cercana, en un entorno natural y emblemático del Paraná Rowing Club, donde la música funciona como hilo conductor para compartir emociones, historias y paisajes sonoros de distintos lugares del mundo.

Entradas

El evento tiene un valor de entrada de 35.000 pesos, que incluye picada y vino. Las entradas se adquieren, hasta el viernes 30 a la noche, exclusivamente a través de la Sede Virtual del Paraná Rowing Club, ingresando en el enlace.

También pueden adquirir entradas en puerta la misma noche del 31 a 20.000 pesos (no incluye servicio de lunch).

Los cupos son limitados y la actividad está abierta tanto a socios como a no socios.

Con esta propuesta, el Paraná Rowing Club reafirma su compromiso con la promoción de actividades culturales de calidad, fortaleciendo su rol como espacio de encuentro social, artístico y comunitario. La velada de Carlos Ullán forma parte de la agenda de verano del Club, que incluye además actividades sociales, deportivas y recreativas durante toda la temporada estival.