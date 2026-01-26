El Gobierno confirmó que la Ley Penal Juvenil se tratará en sesiones extraordinarias.

El Gobierno confirmó que la Ley Penal Juvenil será tratada en sesiones extraordinarias, junto a la baja de imputabilidad y la modernización laboral.

El Gobierno Nacional decidió incorporar el tratamiento del proyecto de Ley de Régimen Penal Juvenil al listado de temas que se debatirán durante las sesiones extraordinarias del Congreso. La confirmación fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien comunicó la decisión a través de sus redes sociales este lunes.

El anuncio se produjo en el marco de una cumbre de alto nivel en Casa Rosada, donde se definieron los principales lineamientos legislativos para las próximas semanas. Según indicó el funcionario, además de la baja en la edad de imputabilidad, también se discutirá el Proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo.

Adorni confirmó que la Ley Penal Juvenil se tratará en extraordinarias

Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La "Ley Penal Juvenil" también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. pic.twitter.com/GSM6HHrI5g — Manuel Adorni (@madorni) January 26, 2026

Desde su cuenta personal en la red social X, Adorni compartió una imagen del encuentro y brindó detalles de la jornada de trabajo. "Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias", confirmó el funcionario.

El encuentro contó con la presencia del núcleo duro del Gobierno y de las principales figuras legislativas del oficialismo. Junto al jefe de Gabinete estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También participaron de la mesa estratégica el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La inclusión de la Ley Penal Juvenil en la agenda legislativa marca un endurecimiento en la política de seguridad del Gobierno, con el objetivo de avanzar en una de las demandas centrales de su electorado, mientras se negocian los apoyos necesarios para impulsar las reformas económicas y laborales en el Congreso.

Días atrás, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó que el nuevo Código Penal y la Ley Penal Juvenil "van a terminar con la locura" de que un menor quede libre si es culpable de un delito. Y agregó que quien "elija delinquir, pagará las consecuencias": "Basta de safar por ser menor".

Desde que ejerció su rol como ministra de Seguridad Nacional, Bullrich sostiene una postura de "tolerancia cero" ante los criminales, sin distinción de la edad de quien cometa el delito, e impulsa una reforma integral del Código Penal para reemplazar lo que denomina "doctrina zaffaronista" (en referencia al ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eugenio Zaffaroni) por "la protección de las víctimas por sobre los derechos de los delincuentes".

La Ley Penal Juvenil, junto con la reforma del Código Penal, forman parte de las modificaciones que buscará aprobar el oficialismo en el Congreso, desde el lunes 2 de febrero, momento en que comenzarán las sesiones extraordinarias