Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse

Quienes viajen con el beneficio de Tarifa Social Federal no deben realizar trámites de renovación en su Tarjeta SUBE.

El descuento por beneficios sociales con la Tarifa Social Federal para la Tarjeta SUBE se mantiene activo de forma automática y no tiene vencimiento. El descuento del 55% para viajes en trenes y colectivos se mantiene activo automáticamente.

Las personas que viajan con Tarifa Social Federal, beneficio brindado por el Estado nacional, no deben realizar ningún trámite de renovación, ya que el descuento del 55% para viajes en trenes y colectivos se mantiene activo automáticamente.

Quiénes acceden a los beneficios

Jubilados y/o pensionados

Personal de Trabajo Doméstico

Veteranos de la Guerra de Malvinas

Monotributistas Sociales

Beneficiarios de:

Asignación Universal por Hijo

Asignación por Embarazo

Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo

Seguro por Desempleo

Seguro de Capacitación y Empleo

Programa Promover Igualdad de Oportunidades

Programa PROGRESAR

Programa Volver al Trabajo

Programa Acompañamiento Social

Pensiones No Contributivas

Pasos a seguir

Aquellas personas que aún no la hayan gestionado pueden obtenerla siguiendo estos pasos:

Crear el PIN SUBE en el apartado “Programas y beneficios” de Mi ANSES.

Registrar la tarjeta SUBE en argentina.gob.ar/SUBE.

Aplicar el beneficio en una Terminal Automática SUBE o desde la app SUBE, en la opción “Ver saldo”, disponible para celulares con Android 6 o superior y tecnología NFC.

Por otro lado, quienes viajan con atributos locales otorgados por autoridades provinciales o municipales, como el Boleto Estudiantil, deben consultar las condiciones y vigencia correspondientes en cada jurisdicción.

Para más información sobre la Tarifa Social Federal, consultar la web de SUBE en argentina.gob.ar/sube y seguir las redes sociales oficiales X, Facebook e Instagram.