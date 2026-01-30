El descuento por beneficios sociales con la Tarifa Social Federal para la Tarjeta SUBE se mantiene activo de forma automática y no tiene vencimiento. El descuento del 55% para viajes en trenes y colectivos se mantiene activo automáticamente.
Tarjeta SUBE: los beneficios sociales no deberán renovarse
Quienes viajen con el beneficio de Tarifa Social Federal no deben realizar trámites de renovación en su Tarjeta SUBE.
Las personas que viajan con Tarifa Social Federal, beneficio brindado por el Estado nacional, no deben realizar ningún trámite de renovación, ya que el descuento del 55% para viajes en trenes y colectivos se mantiene activo automáticamente.
Quiénes acceden a los beneficios
Jubilados y/o pensionados
Personal de Trabajo Doméstico
Veteranos de la Guerra de Malvinas
Monotributistas Sociales
Beneficiarios de:
Asignación Universal por Hijo
Asignación por Embarazo
Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo
Seguro por Desempleo
Seguro de Capacitación y Empleo
Programa Promover Igualdad de Oportunidades
Programa PROGRESAR
Programa Volver al Trabajo
Programa Acompañamiento Social
Pensiones No Contributivas
Pasos a seguir
Aquellas personas que aún no la hayan gestionado pueden obtenerla siguiendo estos pasos:
Crear el PIN SUBE en el apartado “Programas y beneficios” de Mi ANSES.
Registrar la tarjeta SUBE en argentina.gob.ar/SUBE.
Aplicar el beneficio en una Terminal Automática SUBE o desde la app SUBE, en la opción “Ver saldo”, disponible para celulares con Android 6 o superior y tecnología NFC.
Por otro lado, quienes viajan con atributos locales otorgados por autoridades provinciales o municipales, como el Boleto Estudiantil, deben consultar las condiciones y vigencia correspondientes en cada jurisdicción.
Para más información sobre la Tarifa Social Federal, consultar la web de SUBE en argentina.gob.ar/sube y seguir las redes sociales oficiales X, Facebook e Instagram.