El Gobierno anuncia nuevos ajustes en tarifas: gas 16,9% y luz 3,6%

El Gobierno confirmó que en febrero suben las tarifas: gas 16,9% y luz 3,6%, buscando previsibilidad y evitando saltos bruscos en invierno.

30 de enero 2026 · 12:22hs
El Gobierno confirmó que en febrero de 2026 habrá nuevos aumentos en las tarifas. Los ajustes promedio serán de 3,6% para la luz y de 16,9% para el gas en todo el país. Según fuentes oficiales, el objetivo es brindar previsibilidad a los usuarios y evitar que las facturas de gas tengan saltos bruscos durante el invierno.

En el caso del gas, el aumento promedio a nivel nacional será del 16,86%. Este ajuste impactará en todas las categorías residenciales, aunque el porcentaje y el monto final variarán según el consumo y la zona.

El Gobierno anuncia aumentos de tarifas de luz y gas para febrero 2026

Para la electricidad, el incremento promedio será del 3,59% para los usuarios del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), es decir, quienes reciben el servicio de Edenor y Edesur. En el resto del país, el ajuste dependerá de cada jurisdicción provincial.

El impacto de los aumentos en los hogares será diferente según la categoría de usuario y el nivel de consumo. La categoría residencial más numerosa, R1, que representa el 42% del total de usuarios (casi 4 millones de hogares), tendrá aumentos de $3.000 o menos. Aproximadamente 1 de cada 5 usuarios verá un incremento menor a $1.000.

Para las primeras cuatro categorías residenciales, que abarcan el 70% de los usuarios de gas del país, los aumentos promediarán entre $960 y $6.400. En tanto, para el 30% restante, correspondiente a las categorías residenciales de mayor consumo, los incrementos irán de $2.900 a $11.300 en promedio.

Según explicó el Gobierno, las subas de febrero responden a varios factores: la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria, el ajuste mensual por la fórmula que sigue a la inflación (IPIM + IPC) para que las tarifas no pierdan valor, la aplicación del nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados (SEF) y la unificación del precio del gas durante todo el año, lo que genera un salto en febrero, un mes de bajo consumo.

La idea oficial es que los usuarios tengan mayor previsibilidad y no sufran sobresaltos estacionales en la factura, especialmente en los meses de invierno, cuando el consumo de gas es más necesario.

