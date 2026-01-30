Canes de la Policía de Entre Ríos utilizan botas especiales ante las altas temperaturas.

Ante las altas temperaturas, la Policía de Entre Ríos protege a sus canes con botas especiales y chalecos identificatorios para prevenir lesiones y quemaduras.

Ante las altas temperaturas registradas en la provincia, la Policía de Entre Ríos implementó medidas de protección para sus perros de trabajo. El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, difundió imágenes en las que se observa a los canes utilizando botas especiales para resguardar sus patas del calor y prevenir quemaduras.