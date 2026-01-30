Ante las altas temperaturas registradas en la provincia, la Policía de Entre Ríos implementó medidas de protección para sus perros de trabajo. El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, difundió imágenes en las que se observa a los canes utilizando botas especiales para resguardar sus patas del calor y prevenir quemaduras.
Canes de la Policía de Entre Ríos utilizan botas especiales ante las altas temperaturas
30 de enero 2026 · 14:22hs
Además, los perros policiales cuentan con su respectivo chaleco identificatorio con las siglas PER, como parte del equipamiento habitual durante los operativos.
Estas acciones forman parte del cuidado integral de los animales que cumplen funciones en distintas áreas de la fuerza policial.