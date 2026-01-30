Canes de la Policía de Entre Ríos utilizan botas especiales ante las altas temperaturas.

Uno Entre Rios | La Provincia | Policía de Entre Ríos

Ante las altas temperaturas, la Policía de Entre Ríos protege a sus canes con botas especiales y chalecos identificatorios para prevenir lesiones y quemaduras.

30 de enero 2026 · 14:22hs
Ante las altas temperaturas registradas en la provincia, la Policía de Entre Ríos implementó medidas de protección para sus perros de trabajo. El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, difundió imágenes en las que se observa a los canes utilizando botas especiales para resguardar sus patas del calor y prevenir quemaduras.

Además, los perros policiales cuentan con su respectivo chaleco identificatorio con las siglas PER, como parte del equipamiento habitual durante los operativos.

LEER MÁS: Se incorporan las primeras cuatro mujeres a la sección patrulla motorizada de la Policía

Perros policiales de Entre Ríos cuentan con equipamiento especial para enfrentar el calor

Estas acciones forman parte del cuidado integral de los animales que cumplen funciones en distintas áreas de la fuerza policial.

