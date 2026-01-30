Uno Entre Rios | Liga de Campeones

Están los cruces de playoffs de la Liga de Campeones

Benfica-Real Madrid será uno de los cruces más destacados de los 16avos de final de la Liga de Campeones de Europa.

30 de enero 2026 · 11:22hs
Se sorteó este viernes los cruces de los playoffs de la Liga de Campeones de Europa y de la Europa League. Dicha instancia será protagonizada por los 16 equipos que finalizaron la fase regular entre el noveno y el 24 puesto. Los ganadores de estas llaves avanzarán a octavos de final.

Entre los emparejamientos más destacados de los 16avos de final de la Champions League aparecen los duelos Benfica ante Real Madrid y Borussia Dortmund contra Atalanta, además del atractivo duelo entre Brujas y Atlético de Madrid.

También se enfrentarán Bodo Glimt con Inter, Mónaco ante PSG, Qarabag frente a Newcastle, Galatasaray contra Juventus y Olympiacos frente a Bayer Leverkusen, en una serie de eliminatorias que prometen partidos intensos y con fuerte presencia de equipos históricos del fútbol europeo.

Así serán los playoffs Liga de Campeones

Benfica vs. Real Madrid

Bodo Glimt vs. Inter

Mónaco vs. PSG

Qarabag vs. Newcastle

Galatasaray vs. Juventus

Brujas vs. Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

El calendario de la Champions League

Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)

Los cruces de la Europa League

PAOK vs. Celta de Vigo

Estrella Roja vs. Lille

Viktoria Plzen vs. Panathinaikos

Fenerbahce vs. Nottingham Forest

Ferencvaros vs. Ludogorets

Stuttgart vs. Celtic Glasgow

Dinamo Zagreb vs. Genk

Bolonia vs. Brann

Liga de Campeones Playoffs Europa League
