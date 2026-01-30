Se sorteó este viernes los cruces de los playoffs de la Liga de Campeones de Europa y de la Europa League. Dicha instancia será protagonizada por los 16 equipos que finalizaron la fase regular entre el noveno y el 24 puesto. Los ganadores de estas llaves avanzarán a octavos de final.
Están los cruces de playoffs de la Liga de Campeones
Benfica-Real Madrid será uno de los cruces más destacados de los 16avos de final de la Liga de Campeones de Europa.
Entre los emparejamientos más destacados de los 16avos de final de la Champions League aparecen los duelos Benfica ante Real Madrid y Borussia Dortmund contra Atalanta, además del atractivo duelo entre Brujas y Atlético de Madrid.
También se enfrentarán Bodo Glimt con Inter, Mónaco ante PSG, Qarabag frente a Newcastle, Galatasaray contra Juventus y Olympiacos frente a Bayer Leverkusen, en una serie de eliminatorias que prometen partidos intensos y con fuerte presencia de equipos históricos del fútbol europeo.
Así serán los playoffs Liga de Campeones
Benfica vs. Real Madrid
Bodo Glimt vs. Inter
Mónaco vs. PSG
Qarabag vs. Newcastle
Galatasaray vs. Juventus
Brujas vs. Atlético de Madrid
Borussia Dortmund vs. Atalanta
Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
El calendario de la Champions League
Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026
Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026
Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)
Los cruces de la Europa League
PAOK vs. Celta de Vigo
Estrella Roja vs. Lille
Viktoria Plzen vs. Panathinaikos
Fenerbahce vs. Nottingham Forest
Ferencvaros vs. Ludogorets
Stuttgart vs. Celtic Glasgow
Dinamo Zagreb vs. Genk
Bolonia vs. Brann