Están los cruces de playoffs de la Liga de Campeones Benfica-Real Madrid será uno de los cruces más destacados de los 16avos de final de la Liga de Campeones de Europa. 30 de enero 2026 · 11:22hs

Se sorteó este viernes los cruces de los playoffs de la Liga de Campeones de Europa y de la Europa League. Dicha instancia será protagonizada por los 16 equipos que finalizaron la fase regular entre el noveno y el 24 puesto. Los ganadores de estas llaves avanzarán a octavos de final.

Entre los emparejamientos más destacados de los 16avos de final de la Champions League aparecen los duelos Benfica ante Real Madrid y Borussia Dortmund contra Atalanta, además del atractivo duelo entre Brujas y Atlético de Madrid.