"Un 98% de los incendios son por causas humanas"

El coordinador de Defensa Civil de Paraná, dialogó con La Red Paraná sobre los dos últimos incendios que sucedieron en la capital provincial.

30 de enero 2026 · 14:36hs
"Un 98% de los incendios son por causas humanas"

Esta semana hubo dos importantes incendios en Paraná. El martes se incendió una casa y el miércoles en la zona del Parque San Martín, zona La Picada. Desde Defensa Civil actúan en consonancia con bomberos zapadores y voluntarios de la zona. Desde el área, advierten sobre las causas.

El miércoles se produjo un importante siniestro ígneo en su jurisdicción y que afectó 11 hectáreas que abracaron un predio de la Estación Ferrocarril, inmediaciones de las escuelas Nº 1 de Capacitación Laboral «Zulema Embon» y la Nº 12 Dominguito, un sector productivo de la Escuela Normal Rural Nº 8 Almafuerte y parte de la Reserva Natural de Parque Escolar Rural Enrique Berduc. "Se utilizaron cinco dotaciones de bomberos para poder sufocar este incendio de magnitud", indicó el coordinador de Defensa Civil de Paraná, Lucas García, en diálogo con La Red Paraná (88.7). Si bien, no pudieron dar con la causa del incendio, se estima que se trataría a raíz de un problema en un cable de tensión eléctrica.

Este jueves se incendió una vivienda ubicada en las calles Libertad y Perete de la ciudad de Paraná. "Era una casa que no estaba habitada en el momento. Todavía no se saben las causas". precisó el coordinador e indicó que un 98% de los incendios se generan por causas humanas y solo el 2% por causas naturales.

Prevención

Desde el municipio tienen un protocolo de actuación y pautas que diagraman el accionar de Defensa Civil. Desde allí, hacen mayor hincapié en la prevención: "Hay que prestarle atención a las pequeñas cosas. No prender fuego en esta época del año y no quemar basura porque son los principales daños que generan estas cosas", precisó García y explicó que los días de viento y secos son ideales para la propagación del os incendios. Ante cualquier eventualidad, se puede contactar a Defensa Civil (103), Bomberos (101) o Policía (911).

Incendios Paraná Parque San Martín Defensa Civil Prevención
"Un 98% de los incendios son por causas humanas"

